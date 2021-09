Coronavirus Abruzzo, i dati del 5 settembre: 101 nuovi positivi, un decesso

Sono 101 i nuovi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo (di età compresa tra 2 e 94 anni), a fronte di 2819 tamponi molecolari e 7512 test antigenici eseguiti. Un decesso.

I guariti sono 74765 (invariato), gli attualmente positivi 2293 (+100), i ricoverati in area medica 83 (invariato), i ricoverati in terapia intensiva 5 (-1), le persone in isolamento domiciliare 2205 (+101). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (31), Chieti (6), Pescara (18), Teramo (44), fuori regione o con residenza in accertamento (2).