Politica abruzzese in lutto, addio all'ex sindaco di Vasto Luciano Lapenna

E' scomparso all'età di 68 anni, dopo una lunga malattia, Luciano Lapenna, ex sindaco di Vasto ed ex consigliere regionale.

A dare l'annuncio è stata l'amministrazione del sindaco Francesco Menna, diffondendo sui social un messaggio di cordoglio: "Sgomento e profondo dolore - si legge - per la morte dell'ex sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. Una grave perdita per l'intera comunità. Non ci sono parole per colmare il vuoto lasciato da un uomo sincero e sempre disponibile. Tutta l'amministrazione comunale si unisce al dolore della moglie Bianca, del fratello Parizio e di tutta la famiglia".

Lapenna è stato eletto sindaco di Vasto nel 2006, venendo riconfermato per il secondo mandato nel 2011; era stato consigliere comunale a Gissi, suo paese natale, poi consigliere regionale dal 1995 al 2004 e assessore provinciale fra il 2004 e il 2006.

Fino all'anno scorso, per cinque anni, è stato presidente regionale dell'Anci che stamane ha voluto ricordarlo: "La scomparsa di Luciano Lapenna colpisce la comunità dei Sindaci e amministratori abruzzesi, ne è stato punto di riferimento con equilibrio e capacità di rappresentare le istanze, le ansie, le passioni che i primi cittadini mettono nella loro missione. E’ stato il Presidente di Anci Abruzzo dal 2014 al 2019; gli ha restituito il ruolo di interlocutore istituzionale sia nella Associazione nazionale che nella interlocuzione con i livelli di governo della Regione Abruzzo e delle Province abruzzesi. I Sindaci, al di là della loro appartenenza politica, parlano un comune linguaggio fatto di concretezza di chi deve rispondere alle esigenze primarie dei territori, le scuole, le strade, i servizi sociali per i più deboli, la valorizzazione turistica dei borghi. Lapenna ha saputo interpretare questa funzione con capacità che gli è stata riconosciuta da tutti. Ci uniamo al dolore dei familiari ed esprimiamo alla moglie Bianca e al fratello Patrizio tutta la nostra vicinanza ed affetto".

Tanti i messaggi di cordoglio dalla politica abruzzese, a iniziare dal presidente della Regione Marco Marsilio: "Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Luciano Lapenna. Di lui rimarrà il ricordo dell'impegno politico che per tanti anni ha profuso per la promozione e la difesa del territorio abruzzese. A nome mio personale e dell'intera giunta porgo le più sentite condoglianze ai familiari".

Commosso il ricordo dell’attuale sindaco di Vasto Francesco Menna. “Ciao Luciano”, scrive il primo cittadino, “mi mancherai tantissimo. Continueranno ad accompagnarci il tuo sorriso, le tue telefonate, le tue riflessioni, la tua onestà. Hai insegnato tanto a tutti. Ci hai educato alla politica, alla legalità, alla questione morale, ai temi fondamentali della politica. Spero un giorno di incontrarti di nuovo, magari insieme ad altre persone care per stare ancora insieme, per capire se alla fine era giusto così. Ti abbraccio maestro”.

“Il Partito Democratico abruzzese - si legge in una nota dei dem - si unisce al dolore della famiglia, dei cari, degli amici e dei tanti della nostra comunità che vogliono bene e che hanno apprezzato le doti umane e politiche di Luciano Lapenna. Sindaco di Vasto, consigliere regionale, tanto altro, soprattutto esempio e punto di riferimento, nella vita e nella istituzioni. Ne sentiremo per sempre la mancanza”.

“Non è più tra noi Luciano Lapenna, testimone attivo del suo tempo”, afferma il senatore abruzzese del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, “un politico sempre attento alle esigenze delle persone. Non ci siamo frequentati molto, sia personalmente che politicamente, nonostante avessimo ruoli di peso e la stessa passione per una spiaggia vastese. Di quel poco ricordo un bel confronto sulle problematiche di Vasto e del vastese, nel mio ufficio, quando ho svolto il ruolo di sottosegretario di Stato e alcune giornate di fine estate, anni fa, passate insieme a Punta Penna. La sua passione, il suo rispetto verso le persone e verso le idee degli altri mi hanno sempre colpito così come la sua costante ricerca della “soluzione”. Mi mancherai, mancherai al territorio”.

“La scomparsa di Luciano Lapenna tocca profondamente tutta la comunità vastese, e non solo”, sottolinea il consigliere regionale del M5S Pietro Smargiassi, “un uomo che ha segnato la storia politica della città per più di 20 anni e che con grande dignità e riservatezza ha affrontato la malattia lasciando in eredità anche questo ultimo insegnamento. Seppur nelle distanze politiche che ci separano con l’uomo e il Sindaco, il rapporto istituzionale e umano è sempre stato basato sul reciproco rispetto e sul confronto costruttivo. Oggi la città di Vasto e l’intera comunità Abruzzese perdono un uomo che ha lavorato tanto per la sua terra. Non sarà dimenticato. Alla famiglia tutta rivolgo le mie più sentite condoglianze, alla Signora Bianca un sincero abbraccio”.

"La scomparsa di Luciano Lapenna mi addolora profondamente" si legge in una nota di Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia; "innamorato della Politica, dotato di grande senso delle istituzioni, che ha servito con grande dedizione, è stato un uomo di sinistra sempre aperto al dialogo e al confronto schietto e sincero con tutte le forze politiche. Luciano era capace di contemperare dialettica e fervida contrapposizione politica, salvaguardando sempre i rapporti umani, cui teneva sopra ogni cosa. Il mio pensiero in queste ore va anche alla sua famiglia e a Bianca, sua moglie".

"Esprimo il più sincero cordoglio per la scomparsa di Luciano Lapenna a nome mio e della Lega Vasto", le parole della consigliera regionale Sabrina Bocchino. "Cittadino esemplare da sempre impegnato in battaglie con profondo senso civico e morale, seppur da fronti opposti, è stato un punto di riferimento per i vastesi. Non si è mai risparmiato per insegnare e raccontare, nelle occasioni ufficiali come nella quotidianità, le esperienze della sua lunga carriera politica vissuta nel rispetto delle opinioni di ognuno. Alla moglie Bianca e alla famiglia giungano le più sentite condoglianze".