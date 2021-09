Internalizzazione operatori call center Inps, Biondi: "Governo e maggioranza vigilino perché nessuno perda il posto di lavoro"

"Il governo e la sua maggioranza vigilino attentamente affinché nessuno dei dipendenti del call center Inps perda il posto di lavoro e che la clausola sociale venga applicata correttamente".

A lanciare l'appello è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Il servizio, attualmente gestito dalla società Comdata, verrà internalizzato e con esso le migliaia di operatori attualmente impiegati: di questi 520 sono assunti nel sito aquilano, tra i più grandi d'Italia, e la quasi totalità con contratto a tempo indeterminato. - sottolinea il primo cittadino – Come ha spiegato l'onorevole di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto, capogruppo in commissione Lavoro alla conclusione dell'audizione del presidente Inps, vi sono ancora troppe ombre sul futuro di donne e uomini che quotidianamente garantiscono un servizio essenziale per i cittadini".

"È necessario che Inps faccia chiarezza, soprattutto in relazione alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Continuerò a seguire da vicino l'intera vicenda, che conosco molto bene, e come amministrazione saremo al fianco di tutti i lavoratori affinché i loro diritti vengano garantiti" conclude il sindacdo.