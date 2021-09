SS80, incrocio Cermone: si valuta la possibilità di una rotonda provvisoria

A pochi giorni dal grave incidente stradale sulla SS 80 in cui ha perso la vita un giovane ciclista, Mauro Mannucci, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha incontrato Antonio Marasco, responsabile della Struttura territoriale Anas Abruzzo e Molise, competente per la gestione dell'arteria stradale, e Giovannino Anastasio, sindaco di Pizzoli, sul cui territorio ricade l'area del Cermone, in cui si è verificato il sinistro.

Nella riunione, convocata per fare il punto sulle ipotesi di messa in sicurezza dell'incrocio, viene spiegato in una nota, "è stato ricostruito l'iter relativo alla viabilità della zona, per il cui miglioramento erano disponibili sia un finanziamento sia un progetto. La Soprintendenza, dopo un primo parere positivo, emise un diniego alla realizzazione delle opere sostenuto da motivazioni molto deboli a seguito della segnalazione presentata dall'associazione Italia nostra che, di fatto, bloccò l'avvio dei lavori".

Congiuntamente, si è convenuto di valutare la possibilità di procedere con una soluzione provvisoria per l'adeguamento dell'intersezione esistente, per la quale andrà redatta specifica progettazione e reperiti fondi. "L'intervento dovrà essere calibrato sul solo sedime stradale esistente, in maniera ridotta rispetto alle originarie previsioni su cui la Soprintendenza ha negato espressamente l'autorizzazione. E ciò proprio al fine di non sottoporre l'opera, volta alla tutela degli utenti, a valutazioni di soggetti terzi".

L'auspicio è che enti e istituzioni coinvolte "facciano tesoro di quello che è solo l'ultimo, tragico, episodio registrato in una zona altamente frequentata da auto, mezzi pesanti e mezzi a due ruote", conclude la nota, "avendo ben chiaro il principio per cui la tutela ambientale non può prescindere da un tema determinante per le comunità come quello della sicurezza stradale".