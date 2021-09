Cotugno, ecco la collocazione delle classi e le regole per il ritorno in presenza

In attesa della riconsegna della sede ristrutturata in via Leonardo da Vinci, la dirigente scolastica Serenella Ottaviano ha stabilito stamane la collocazione delle classi dei licei annessi al Convitto Nazionale D. Cotugno.

I corsi del Liceo Classico andranno al Musp in via Madonna di Pettino insieme a quelli del liceo delle Scienze Umane.

I corsi del Liceo Linguistico e del Liceo Economico Sociale saranno ospitati invece nel Musp in via Ficara (Mariele Ventre).

Il Liceo Linguistico, infine, frequenterà il Musp in via Acquasanta.

Venerdì 10 settembre, in presenza, la Dirigente incontrerà studentesse e studenti delle classi prime secondo gli orari di seguito elencati:

“Per il rispetto delle Regole e della normativa vigente, il rispetto di ciascuna/o - sottolinea in una nota la dirigente - è indispensabile ricordare sempre: di misurare la temperatura prima di uscire da casa; di lavare o igienizzare spesso le mani; di mantenere la distanza interpersonale di un metro; di indossare sempre la mascherina secondo le indicazioni dettate dalla normativa vigente.. Vi aspettiamo a braccia aperte e per un saluto a distanza, ma pieno di affetto e incoraggiamento”.

Per garantire il rispetto di tutte qle indicazioni sanitarie è opportuno consultare sempre le fonti ufficiali: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ ove è possibile reperire tutti i documenti aggiornati costantemente dal Ministero dell’Istruzione, e il box informativo presente sul sito www.convittocotugno.edu.it Emergenza Coronavirus Covid 19, in particolare alla voce indicazioni covid - nuove indicazioni.