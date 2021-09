L’Aquila, vaccinazione Covid: raggiunto il 71% della copertura per la fascia 12-18 anni. Nel week end open day senza prenotazione

Il 71% di utenti della provincia dell’Aquila, nella fascia d’età 12-18 anni, ha completato il ciclo vaccinale o ha avuto la prima dose contro il covid. Forte di queste alta adesione la Asl si prepara al rush finale nella campagna di immunizzazione delle scuole che riapriranno lunedì prossimo.

Open day nel prossimo weekend, vaccinazioni negli istituti scolastici, potenziamento della campagna di sensibilizzazione e sinergia con i dirigenti delle scuole sono i punti cardine del piano messo a punto dal Dipartimento di prevenzione, diretto da Domenico Pompei, che verrà attuato già nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di garantire un rientro tra i banchi nelle migliori condizioni di sicurezza, sia per i ragazzi sia per il personale, premendo il piede sull’acceleratore per vaccinare coloro che ancora non sono protetti.

Dal flusso di dati, gestito dal Contact Center della Asl, da mesi in prima fila nell’emergenza, si possono ricavare i dati attuali.

Nella fascia d’età 12-14 anni, secondo il report aggiornato alle ore 23.59 di ieri, hanno completato il ciclo vaccinale 1.857 persone mentre 1.503 hanno ricevuto la prima dose.

Per la fascia 15-19 anni hanno fatto le due dosi 7.163 utenti e la prima 2.102. Totale di tutte le categorie. In tutta la provincia, come totale relativo a tutta la popolazione (e quindi a tutte le fasce d’età), aggiornato alle ore 9.07 di oggi, le somministrazioni contro il covid hanno toccato quota 400. 453, di cui 216.701 prime dosi e 183.752 richiamo. Un quadro da cui quindi si evince che su una popolazione target, dai 12 anni fino agli over 80, pari a 265.000, ad oggi risultano vaccinate, con almeno la prima dose, 216.701 persone, cioè oltre l’81%.

Open day. Sabato e domenica prossimi, 11 e 12 settembre, alla vigilia della ripresa delle lezioni, la Asl ha organizzato un open day ad accesso libero, cioè senza prenotazione, rivolto a tutte le categorie e in particolare a studenti e figure professionali, docenti e non, che lavorano nel mondo della scuola.

Per vaccinarsi sarà sufficiente recarsi a uno dei punti vaccinali disseminati nel territorio provinciale. Nelle postazioni di L’Aquila di San Vittorino e Piazza Duomo, in quella di Sulmona e di Avezzano l’orario di accesso per l’open day è 9-17.00; a Pescina e Tagliacozzo, invece, dalle 9 alle 14.00.

Al di là di questa iniziativa, l’azienda sanitaria sta mettendo a punto un calendario, in collaborazione con i presidi degli Istituti della provincia, per portare la vaccinazione direttamente all’interno delle scuole, attività che inizierà la prossima settimana. In alternativa, naturalmente, studenti e personale degli istituti potranno vaccinarsi nei centri Asl del territorio provinciale. Un doppio canale, a scelta, che sarà deciso, all’interno dei singoli Istituti, di comune accordo con i rispettivi dirigenti.