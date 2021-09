Univaq riparte con i green pass e le lezioni in presenza. Didattica a distanza solo in alcuni casi

Per il primo semestre dell'anno accademico 2021/22, l’Università degli studi dell’Aquila riprenderà le proprie attività prioritariamente in presenza, con l’obbligo del possesso del green pass per accedere agli spazi ed alle strutture dell’Ateneo previa prenotazione mediante la app di Ateneo e nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente previste.

In linea con le richieste degli studenti e le indicazioni della Ministra dell’Università, saranno in ogni caso garantite modalità didattiche alternative (dallo streaming ai video asincroni e ai podcast) per le persone clinicamente fragili (esentate dalla vaccinazione), per le persone con invalidità o disabilità certificate che impediscono la presenza, per coloro che si trovano in condizioni socio-economiche particolari (non residenti all’Aquila o nei comuni limitrofi con ISEEU compreso nel limite della no-tax area), nonché per le studentesse e studenti stranieri privi di green pass.

La didattica in modalità alternativa sarà altresì assicurata nel caso di corsi numerosi, se la capienza delle aule, considerate le vigenti limitazioni, non dovesse risultare sufficiente.

Per coloro che non intendono frequentare per libera scelta, saranno comunque garantiti materiali di studio e di ricerca sulla piattaforma di e-learning ma non l’utilizzo dello streaming.

Le modalità di svolgimento delle attività pratiche, laboratoriali e di tirocinio saranno rese note successivamente.