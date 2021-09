L'Aquila, precari ricostruzione: giunta approva procedure per la stabilizzazione di 68 dipendenti di Comune, Usra e Usrc

“Siamo alla curva finale del percorso che conduce dritti alla stabilizzazione dei precari della ricostruzione”. A dare l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega al Personale, Fausta Bergamotto.

Nel corso della seduta odierna della giunta comunale, infatti, è stato dato il via libera al provvedimento con cui sarà possibile attivare le procedure per le garantire un futuro lavorativo duraturo nel tempo a 68 dipendenti in servizio presso il Comune dell’Aquila, Usra e Usrc.

“Si tratta dell’ultimo e propedeutico atto amministrativo volto a dare certezze a donne e uomini, tra cui molte madri e padri di famiglia, da anni in servizio presso uffici e strutture che contribuiscono alla rinascita della città e dei centri colpiti dal sisma 2009. - sottolineano sindaco e assessore - Oggi possiamo affermare con convinzione come centrodestra di aver vinto una battaglia iniziata subito dopo il nostro insediamento, dopo anni di tensioni e persino di un’occupazione della sede comunale oltre che di rinnovi contrattuali a breve termine che noi, invece, ci siamo impegnati affinché divenissero pluriennali in attesa di individuare, come abbiamo fatto, la strada giusta”.

“Un risultato ottenuto grazie al coinvolgimento del territorio e delle istituzioni, Regione e sindaci del cratere, titolari degli uffici speciali e sindacati che all’unanimità, nell'estate scorsa, hanno sottoscritto un documento per chiedere che alle norme fosse fornita adeguata copertura finanziaria, poi individuata in Senato in sede di conversione di legge di Bilancio. C’è stato chi ha avuto il coraggio di dichiarare che con il Decreto Agosto 2020 fosse tutto risolto – e non era così – o dileggiare l’incontro avuto ad aprile con il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che si è dimostrato persona di parola, oltre che per bene. Noi rispondiamo con i fatti. L’auspicio è che ora si prenda finalmente atto che questa amministrazione comunale si è assunta la responsabilità di sbrogliare un problema che si trascinava da tempo e risolverlo, una volta per tutte”.

Come previsto dalle normativa vigente nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito del Comune dell’Aquila, Usra e Usrc l’avviso in cui saranno definite le modalità, i criteri e i requisiti per accedere alle stabilizzazioni.