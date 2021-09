A24: chiusura notturna tratta L’Aquila Ovest - Tornimparte

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico dei viadotti presenti sulla tratta autostradale in oggetto, dalle ore 22:00 del giorno 14 settembre alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di L’Aquila Ovest e di Tornimparte.

Nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso L’Aquila/Teramo sarà disposta un’uscita obbligatoria dall’autostrada A24 allo Svincolo di Tornimparte, mentre per tutti i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/Roma l’uscita obbligatoria sarà disposta allo Svincolo di L’Aquila Ovest.

Per la circostanza sarà disposta la riapertura temporanea al traffico della rampa dello Svincolo di Tornimparte, per consentire ai veicoli di immettersi sull’autostrada A24 in direzione Roma; pertanto, per entrambe le percorrenze, si consiglia di utilizzare la SS17 e la SP1 Amiternina per Villagrande da e per L’Aquila.