L'Aquila, torna in centro la Notte Bianca: il 18 settembre concerti, spettacoli e negozi aperti fino a tarda ora

A 16 anni dall'ultima edizione, torna all'Aquila la Notte Bianca, che chiuderà il cartellone degli eventi estivi cittadini.

L’appuntamento è per sabato 18 settembre in centro storico con concerti, eventi e spettacoli diffusi e, naturalmente, negozi aperti fino a tarda ora. Previste anche aperture straordinarie di chiese, cortili e musei.

L’iniziativa è organizzata dal Comune dell’Aquila in collaborazione con l’associazione L’Aquila Young. A presentare l’iniziativa in conferenza stampa sono stati il vice sindaco e assessore al Commercio Raffaele Daniele e il presidente di L’Aquila Young Marcello Di Giacomo.

“Le vie del centro storico torneranno ad animarsi per l’ultimo weekend estivo, dopo lo straordinario successo dei grandi eventi che si sono svolti nei mesi scorsi. Dopo 15 anni” ha dichiarato il vicesindaco Daniele.

Il programma prevede concerti e musica dal vivo nelle principali piazze del centro (piazza Chiarino, piazza Palazzo, piazza Regina Margherita, piazzetta del Sole, piazza Nove Martiri, piazza S. Biagio, piazza S. Marco e colonnato dell’ex Banco di Napoli), spettacoli per bambini (alla Villa Comunale, a partire dalle 16.30, in collaborazione con l’associazione Mamme per L’Aquila), mercatini, rievocazioni storiche e tour guidati.

Gli eventi di punta saranno due: lo spettacolo del comico abruzzese Vincenzo Olivieri, alle 21:30 alla Villa, nel piazzale antistante il Palazzo dell’Emiciclo, e il gran gala della moda, in programma, a partire dalle 23:30 a piazza Duomo. Chiuderanno la serata le esibizioni dell cantante Deddy (Amici), della rapper Anna Pepe e un dj set di Young Miles.

La serata sarà arricchita inoltre da una serie di eventi che, benché non rientranti ufficialmente nel programma della Notte Bianca, contribuiranno comunque ad animare il centro: il festival Contact(less) al MAXXI; la mostra dedicata a Nicola D’Arcangelo Stampatore (Munda, fino alle 24), la rassegna nazionale di musiche e canti popolari alla scalinata di S. Bernardino, a cura della Corale Gran Sasso; lo Street Food al Parco del Castello; il memorial "Lorenzo Sebastiani" allo stadio Fattori.

Sono previste, inoltre, aperture straordinarie delle chiese di S. Bernardino, S. Giuseppe Artigiano con Oratorio dei Minimi e S. Maria del Suffragio (Anime Sante) e dei cortili di alcuni palazzi storici.

Gli eventi si terranno anche in caso di maltempo. L’ingresso è gratuito ma sono richiesti prenotazione e green pass.

Per l’occasione, saranno chiuse al traffico tutte le principali vie e piazze del centro e sarà allestito un servizio navetta di collegamento con il mega parcheggio di Collemaggio.

“Mi sembra giusto chiudere così l’estate aquilana, che è andata alla grande per presenze turistiche e ha avuto anche buoni numeri per il commercio, con una bella serata all’insegna della ripartenza e del divertimento, sempre tenendo alta l’attenzione e il rispetto delle misure di contrasto al Covid. Rivolgo, pertanto, un sentito ringraziamento a tutti i protagonisti di questa maratona, frutto di un grande sforzo corale: dagli esercenti che hanno scelto di partecipare all’apertura notturna, alle associazioni di categoria e alle istituzioni che hanno aderito al programma. Voglio ringraziare anche gli assessorati al Turismo, alla Mobilità e alle Opere pubbliche per il supporto alle iniziative” conclude il vicesindaco Daniele.

IL PROGRAMMA

Villa Comunale

NOTTE BIANCA DEI BAMBINI dalle 16,30

SPORT, ANIMAZIONE E GIOCHI in collaborazione con MAMME PER L'AQUILA , 2K5 , POLISPORTIVA TORRIONE, L'AQUILA SOCCER SCHOOL, RUGBY EXPERIENCE, ESCURSIONI DA PAURA

Piazzale Emiciclo

COMEDY SHOW dI e con VINCENZO OLIVIERI ORE 21,30

Piazza S. Marco

Piazzetta in Musica

Piazza Duomo

GRAN GALA' NOTTE BIANCA

Sfilata di moda Pellizzari e Mario Dice a cura di Francesco Caresta

presentano Alessia Spezza, Simone Cocciglia, Roberto Ruggiero e Rosa Gargiulo

Concerto Deddy

Anna Pepe Show Case & dj set Young Miles

Piazza San Biagio

Rock & Beer

Piazzetta in Musica

Portici

Mercatino a cura delle Associazioni di categoria

Colonnato Ex Banco di Napoli

Colonnato in Musica

Piazza nove martiri

Piazzetta in Musica ROSA

Piazzetta del Sole

Piazzetta in Musica

Piazza Palazzo

Piazzetta In Mussca e Danza

Piazza Regina Margherita

Piazzetta In Musica

Piazza Chiarino

Piazzetta In Musica

Stadio Comunale Fattori

MEMORIAL “LORENZO SEBASTIANI” a cura di AMICI DI LORENZO

Parco del Castello

STREETFOOD TIME

Parco del Castello

WELCOME AQ “TOUR LA NOTTE DEI TEMPLARI”

Piazza Duomo

ALLA SCOPERTA DEI QUARTI a cura della Guida Turistica CARLA CICCOZZI

Piazza SM Paganica

Musica Contact(less) dalle ore 21.00

APERTURA STRAORDINARIA MAXXI fino alle 00.00

Scalinata San Bernardino

RASSEGNA NAZIONALE CANTI E DANZE POPOLARI a cura della CORALE GRAN SASSO DALLE ORE 19.00

APERTURE STRAORDINARIE

CHIESE: ANIME SANTE, SAN BERNARDINO, S. GIUSEPPE ARTIGIANO, ORATORIO DEI MINIMI

CORTILI APERTI

IL POMAQ (POLO MUSEALE UNIVAQ) PRESENTA LA COLLEZIONE NICOLA D’ARCANGELO STAMPATORE fino alle 00.00

ALLESTIMENTI STRAORDINARI

SCRITTA GIGANTE NOTTE BIANCA FONTANA LUMINOSA

FASCIO DI LUCE PIAZZA DUOMO a cura di DAI ENERGIA