Cade per 10 metri dopo essersi lanciata con il parapendio, turista francese recuperata dal Soccorso Alpino

Era a Tocco da Casauria (Pescara) con un gruppo di appassionati di parapendio per partecipare a una seduta di lancio, ma invece di atterrare sul prato è finita contro una parete rocciosa, precipitando per 10 metri.

E' quanto è accaduto a una turista francese in vacanza con il fidanzato in Abruzzo. Nell'impatto, la donna, poco più che trentenne, ha riportato diverse fratture, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

All'origine dell'incidente, probabilmente, una planata errata. A allertare il 118 sono stati il fidanzato e gli altri escursionisti. Sul posto, è intervenuto l'elicottero con a bordo i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, che hanno trasportato la turista all’ospedale di Chieti.

L'elisoccorso è dovuto intervenire anche sul Gran Sasso, per soccorrere un alpinista rimasto ferito mentre stava arrampicando con un amico su una parete nella zona a ridosso del ghiacciaio del Calderone, sul versante settentrionale del Corno Grande. Durante le operazioni di recupero, un tecnico del Soccorso Alpino si è infortunato. L’alpinista ferito è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale da un altro soccorritore.