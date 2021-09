Giunta regionale: 174mila euro a 14 comuni del cratere aquilano per aggiornamento microzonizzazione sismica

Risorse per complessivi 174 mila euro, provenienti dal Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico, sono state assegnate dalla Giunta regionale come contributi a 14 Comuni del cratere sismico aquilano per l’aggiornamento degli studi di microzonizzazione sismica preesistenti agli standard nazionali di rappresentazione e archiviazione informatica.

Infatti, a seguito del sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito l’aquilano, il Dipartimento della Protezione civile nazionale aveva eseguito degli studi di microzonizzazione sismica in forma sperimentale su 14 comuni appartenenti al cosiddetto “cratere sismico”. Tali studi, eseguiti nel 2009, seppur rispondenti agli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, non erano stati informatizzati secondo gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica emanati dallo Stato solo nel 2013.

La Giunta regionale, sempre su proposta del presidente Marsilio, ha poi provveduto all’approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. finalizzato alla definizione di modalità operative da attuare in contesti emergenziali. Al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, che possano avere ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, tale schema di convenzione disciplina i reciproci rapporti istituzionali di collaborazione tra la Regione Abruzzo e Ferrovie dello Stato nell’ottica della tutela degli interessi fondamentali della collettività.

Disco verde anche per gli indirizzi attuativi per la valutazione dell'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. del servizio di assistenza tecnica al Nucleo di Valutazione Verifica degli Investimenti Pubblici ed alla Segreteria Tecnica.

Su iniziativa dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, via libera al “Documento tecnico programmatorio finalizzato alla ricognizione e alla definizione del fabbisogno delle strutture deputate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva e definizione attuativa dell’elenco degli specialisti in Medicina dello Sport presso gli ambulatori privati e studi privati”.

L’esecutivo regionale, su input dell’assessore Guido Liris, ha, inoltre, approvato, sulla base della Legge n.560/1993, sia il reinvestimento delle risorse derivanti dalle vendite di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica incassate dall’ ATER di Pescara nell’annualità 2020, dell’importo totale di 363mila 327 euro sia quello delle risorse derivanti dalle vendite di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica incassate dall’ATER di Chieti dell’importo complessivo di 152mila 604 euro.

L’assessore con delega all’Università, Pietro Quaresimale, ha approvato il progetto pilota “Montagna inclusiva”, redatto dalla Regione in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo. Alla stessa Università è affidato il ruolo di soggetto attuatore che avrà il ruolo di coinvolgere i partner istituzionali e quelli privati secondo le modalità specificate nel progetto pilota. Tale progetto trae ispirazione dalla legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 su “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”. Nello specifico, la Regione Abruzzo assume tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione residente ed investe adeguate risorse finanziarie a beneficio dell'intera comunità regionale.

La Giunta regionale, sempre su proposta dell’assessore Quaresimale, ha dato mandato al Dipartimento Lavoro e Sociale di sottoscrivere la convenzione per l’affidamento alla Società in house FIRA spa del Servizio di supporto tecnico all’attuazione dell’intervento COV1 del POR FSE 2014-2020 – Avviso Sovvenzioni Una Tantum per lavoratori autonomi, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, del codice degli Appalti pubblici.