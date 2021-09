L'Aquila: riattivata la biglietteria Tua all'infopoint della Fontana Luminosa

Il Comune dell'Aquila comunica che è di nuovo operativo il servizio di biglietteria della Tua presso l’Info Point della Fontana Luminosa, gestito dal Centro Turistico del Gran Sasso.

Lo rende noto l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio, che afferma: "Con la riattivazione della biglietteria per gli autobus della società Trasporto unico abruzzese, viene dunque ampliato il ventaglio dei servizi che eroga il punto di informazione turistica Iat del capoluogo. Oltre alla Tua, infatti, lì possono essere acquistati anche i biglietti Ama e Flixbus. Continua il percorso immaginato da questa amministrazione – ha spiegato l’assessore Aquilio – per rendere l’Info Point Iat comunale, gestito dal Centro Turistico, un punto di riferimento non solo per l’accoglienza dei visitatori (attività che resta certamente prioritaria), ma anche per la città. Non dimentichiamo, infatti, che oltre al servizio di biglietteria, la struttura si è occupata anche di fornire assistenza per le prenotazioni degli spettacoli della Perdonanza e collabora con L’Aquila Calcio per la vendita degli abbonamenti”.

La notizia della riattivazione della biglietetria Tua all'info point della Fontana Luminosa - aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 - arriva proprio mentre monta la polemica per lo spostamento della biglietteria dell'azienda dal megaparcheggio di Collemaggio a via Strinella. Una decisione risalente a diverse settimane fa ma che sta provocando tantissimi disagi a utenti e pendolari, in primis disabili e portatori di handicap.