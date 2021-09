L'Aquila: spedizione punitiva a casa di un coetaneo, arrestato 21enne

L.E.R., 21enne cittadino di nazionalità rumena domiciliato all’Aquila, è stato arrestato dalla polizia, su disposizione del Gip Baldovino de Sensi, che ha accolto la richiesta del pm Stefano Gallo, per aver aggredito e picchiato, nel maggio scorso, un suo coetaneo.

Il giovane, con alle spalle diversi precedenti per lesioni, aveva compiuto una vera e propria spedizione punitiva nell’abitazione dell’altro ragazzo, picchiandolo con calci e pugni per vendicare una presunta aggressione subita dalla sorella. La vittima, a causa delle percosse, era dovuta andare in ospedale, dove le erano state diagnosticate fratture e lesioni guaribili in 30 giorni.

Dopo mesi di indagini, durante i quali sono emersi diversi indizi di colpevolezza, le forze dell’ordine hanno arrestato il 21enne, che ora si trova ai domiciliari proprio perché gravato da altri precedenti specifici.