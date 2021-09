L'Aquila: si è insediato Mirante, Comandante dei Carabinieri della provincia

Si è insediato ufficialmente il nuovo comandante dei Carabinieri della provincia dell'Aquila, il Colonnello Nicola Mirante.

Subentra a Nazareno Santantonio che, dopo tre anni, ha lasciato il comando per andare a guidare la divisione analisi del primo reparto della DIA, la Direzione investigativa antimafia.

Nato a Salerno, 44 anni, Mirante ha iniziato il suo percorso professionale alla Scuola militare Nunziatella di Napoli; successivamente è entrato nell'Arma dei Carabinieri frequentando l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri.

Dopo la formazione di base, ha consolidato la propria esperienza professionale in diverse aree sensibili del territorio nazionale, con particolare riferimento al contrasto della criminalità organizzata.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza Interna e Internazionale, già Comandante della 1^ Compagnia del 12° Battaglione in Sicilia, poi Comandante della Compagnia di Avellino e del Reparto Operativo di Caserta, il Colonnello Mirante, prima di approdare all'Aquila, ha anche svolto diversi incarichi nell'ambito dello Stato Maggiore del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, presso l'Ufficio operazioni e l'Ufficio personale Marescialli.