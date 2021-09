L’Aquila: il sindaco incontra il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri Mirante 

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha incontrato questa mattina, nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni, il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Nicola Mirante.

“Un primo momento di confronto, contraddistinto da cordialità e utile per formulare al comandante Mirante i migliori auguri di buon lavoro in una terra accogliente, in cui legalità e rispetto delle regole rappresentano un elemento determinante per la comunità. Una importante testimonianza del senso di responsabilità individuale e della collaborazione istituzionale che l’amministrazione ha sempre garantito e continuerà ad assicurare alle donne e gli uomini dell’Arma e a tutte le Forze dell’ordine quotidianamente impegnate in prima linea per la sicurezza dei cittadini e, a seguito della diffusione del coronavirus, della tutela della salute pubblica”.