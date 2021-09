L'Aquila, impianti sportivi: tra Covid e lavori interminabili, è allarme

L’immagine del prato dello stadio Fattori tutto spelacchiato e rinsecchito – emblema dell’abbandono e del cattivo stato di manutenzione in cui versano molti impianti sportivi cittadini - è apparsa su social e giornali proprio nelle stesse ore in cui veniva dato l’annuncio, da parte del Comune, della costituzione del comitato organizzatore dell’Aquila Città europea dello sport 2022.

Un pessimo biglietto da visita, anche per un riconoscimento conferito all’amministrazione dall’associazione Aces Europe non esattamente per particolari meriti o o come premio a un dossier di candidatura.



Ma il Fattori è solo la punta dell’iceberg.

Questi sono i giorni dell’anno in cui riparte più o meno tutto lo sport di base e all’Aquila decine di società, club e polisportive che svolgono la propria attività al chiuso, non sanno, letteralmente, salvo rare eccezioni, dove andare, perché non ci sono palestre disponibili.

Ai cronici e ben noti problemi legati alla mancata ricostruzione delle strutture danneggiate dal terremoto, si sono aggiunti anche i limiti imposti dalla normativa Covid, che ha ridotto di molto la fruibilità di alcuni impianti.

E’ il caso, per esempio, delle palestre delle scuole medie. Il Comune non ha ancora provveduto ad assegnare, tramite avviso pubblico, le ore alle società perché, ad oggi, manca ancora il via libera di alcuni istituti comprensivi, restii a concedere, con la pandemia ancora in corso, l’uso dei propri spazi.

Si sta ripetendo, insomma, quello che era accaduto anche lo scorso anno, benché vada sottolineato come i ritardi ci fossero anche prima del Covid.

C’è poi molta incertezza legata ai protocolli di sicurezza, che sono piuttosto rigidi e prevedono, al termine di ogni allenamento, l’obbligo di sanificazione di spogliatoi, campi, attrezzatura. Tutto questo, per le società, potrebbe avere costi proibitivi. In più, c’è anche l’incognita del controlli sui green pass: chi dovrà occuparsene? La prossima settimana dovrebbe esserci un incontro chiarificatore tra Comune e dirigenti scolastici per sciogliere questi e altri nodi. Ma dato l’alto numero di richieste e le poche strutture a disposizione, non sarà facile accontentare tutti.

PIAZZA D’ARMI

Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, sono fermi da diverse settimane i lavori di completamento delle nuove strutture di piazza D’Armi: spogliatoi con annessa sala polifunzionale del palazzetto della pallacanestro; spogliatoi e club house del campo da rugby e pump track.

In merito agli spogliatoi della palestra del basket, i ritardi, spiegano i funzionari del Comune, sono dovuti al fatto che la ditta che sta eseguendo i lavori ha avuto diverse difficoltà nel reperimento di alcune materie prime, in primis il legno con cui sarà realizzato il tetto. Il problema sembra essere stato superato e la prossima settimana la copertura dovrebbe essere montata.

Per gli spogliatoi e la club house del campo da rugby, invece, i lavori del primo lotto sono terminati ma manca ancora tutto il secondo lotto, ovvero la sistemazione degli interni, per i quali è stato necessario, da parte del Comune, stanziare un ulteriore finanziamento da 350 mila euro. Il progetto è in dirittura d’arrivo, assicurano gli uffici del settore opere pubbliche, e a breve si potrà procedere con la gara d’appalto.

Non sono ancora partiti, invece, i lavori di realizzazione della pista di pump track, già finanziati (286 mila euro) e appaltati. Il cantiere sarebbe dovuto iniziare diversi mesi fa ma il Comune ha dovuto temporeggiare per avere dalla Federciclismo un parere sull’omologabilità dell’impianto per gare e competizioni federali. Per la fine di settembre, comunque, la situazione dovrebbe sbloccarsi.

PALA JAPAN

Entro la fine del mese dovrebbe essere consegnato al Comune dal tecnico incaricato anche il progetto esecutivo del secondo lotto dei lavori del Pala Japan di Centi Colella. L’intervento costerà circa 6 milioni di euro, che andranno ad aggiungersi ai 4 già spesi, frutto della donazione del governo giapponese. Il secondo lotto servirà a completare gli interni e le opere di urbanizzazione esterne, inclusi i parcheggi. Ma una volta ultimati i lavori, c’è il rischio che l’impianto, nonostante i faraonici costi di realizzazione, possa essere usato solo per gli allenamenti e non per le gare ufficiali.

PALAZZETTO VIALE OVIDIO

Anche per il palazzetto di viale Ovidio, si attende la pubblicazione della gara per i lavori del secondo lotto - finanziati con i soldi del bando Sport e periferie (690 mila euro) – tramite i quali saranno sistemate tutte le parti interne.

CENTRO POLIFUNZIONALE CANADA

L’edificio polifunzionale donato dal Canada e gestito dall’Adsu – comprensivo di bar, sala studio, sala pesi e palestra - è chiuso praticamente dall’inizio della pandemia (marzo 2020) e sono in molti a chiedersi perché, visto che i vari decreti riaperture che si sono susseguiti nei mesi scorsi lo consentirebbero. Alla base di tutto sembra esserci un problema di certificati di agibilità: come accaduto anche per la Campomizzi, l’Adsu ha chiesto al Comune l’agibilità definitiva, sostenendo che l'edificio non potesse rimanere aperto solo con quella provvisoria, data a suo tempo subito dopo la fine lavori. Il Comune, però, non ha ancora risposto e finché non lo farà, il centro continuerà a non essere fruibile né dagli studenti né dai tanti utenti esterni che lo utilizzavano prima dell'emergenza sanitaria.

VERDEAQUA

Del complesso di Verdeaqua, chiuso da tre anni, NewsTown si è occupata a più riprese. Pertanto, per ripercorrere l'intera vicenda, invitiamo a leggere gli articoli precedentemente pubblicati. Dopo il bando per l'affidamento della nuova gestione andato deserto lo scorso anno, il Comune ne ha predisposto un altro, che prevede condizioni economiche più vantaggiose. Il nuovo capitolato è stato approvato anche dal consiglio, ora si attende solo la pubblicazione della gara da parte della Centrale unica di committenza.