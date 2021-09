Navelli, via libera alla realizzazione delle autostrade digitali

Avviate le attività per cablare il comune di Navelli. Gli interventi che porteranno la fibra ottica nel centro dell’omonima piana e nella frazione Civitaretenga per un totale di 800 unità immobiliari, rientrano nelle attività dell’azienda Open Fiber.

I lavori che si avvalgono di un contributo della Regione Abruzzo e affidati alla società guidata da Elisabetta Ripa, serviranno a completare le cosiddette Aree Bianche della regione, così come dal bando Infratel. In particolare, a Navelli, sarà realizzata una infrastruttura lunga 11 chilometri che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

Complessivamente, il piano coinvolge oltre 7 mila comuni in tutta Italia.

“Il nostro territorio”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “è caratterizzato dalla presenza di beni con denominazione di origine controllata, presidi slow food, artigiani, attività ricettive ed enogastronomiche che sicuramente potranno avere una decisa mano dalla nuova tecnologia per commercializzare e far conoscere i loro prodotti e servizi. Come amministrazione siamo impegnati a far si che questa opportunità possa tradursi al più presto possibile in realtà per il nostro territorio”.

I residenti della zona, non appena i lavori saranno terminati, previsti in circa tre mesi, potranno utilizzare la connessione internet che sfrutta la tecnologia della fibra in grado di consentire una connessione ultra rapida e affidabile, con velocità di trasmissione fino a 1 Gbps (1000 Megabit al secondo). Una velocità che si sposa con l’affidabilità della rete in grado, quindi, di dare un forte impulso alle tante attività commerciali e agli imprenditori per non citare lo smart working.

Una volta cablato con lo speciale cavo in fibra ottica il comune di Navelli, gli utenti interessati potranno fare richiesta al proprio gestore telefonico per ottenere il collegamento alla fibra.

Inoltre, da tempo differenti aziende e imprenditori della zona si sono affacciati al mercato digitale puntando, appunto, sui prodotti tipici come lo zafferano e i ceci di Navelli già molto apprezzati, con l’arrivo della fibra, gli stessi prodotti potranno avere vetrine digitali più rapide e meglio funzionali. Un passaggio quest'ultimo destinato ad affascinare anche gli operatori turistici che potranno caricare e divulgare video, immagini, articoli e dirette in modo più stabile e soprattutto veloce.