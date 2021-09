L’Aquila, iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via del Torcituro

“Prosegue l'attività di ripristino del manto stradale nelle vie più danneggiate e meno considerate dalla precedente amministrazione comunale. Infatti, dopo il recente intervento in zona Monticchio, in questi giorni è la volta della lunghissima via del Torcituro nel popoloso quartiere Torretta”.

Ad affermarlo è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giancarlo Della Pelle.

“A breve i lavori, recentemente iniziati, proseguiranno sino all'incrocio con la SS 17 (ingresso posteriore del cimitero cittadino). Un intervento che continua a testimoniare l'attenzione per la periferia e le frazioni”.

“La strada, fortemente ammalorata, è stata per anni motivo di disservizio per i tanti residenti nella zona nonché per l'integrità delle automobili che si trovavano a compiere slalom per evitare buche e mettere così a repentaglio la vita dei pedoni”.

"Un grazie all’assessore comunale alle Opere Pubbliche Vito Colonna e ai tecnici del settore per la condivisione permanente circa le priorità per le quali operare ed intervenire in città e nelle frazioni”, conclude.