L'Aquila, giornata "Save the planet": Ju parchetto con noi ripulisce area verde ex ospedale Collemaggio

Ventiduesima uscita della campagna ecologica dell’associazione Ju Parchetto con Noi, stamattina in collaborazione con Decathlon Italia L’Aquila in adesione all’iniziativa nazionale di Different Group “Save the Planet 2021” alla quale hanno aderito oltre 30 organizzazioni di altrettante città italiane.

“Ancora una volta siamo intervenuti presso l’area verde dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, una zona che potenzialmente potrebbe essere uno dei fiori all’occhiello della nostra città ed invece vive nel degrado e nell’ abbandono totali, con tanti rifiuti gettati a terra e assenza di secchi dell’immondizia - dicono gli organizzatori - È stato un grande piacere per noi oggi rappresentare L’Aquila e l’Abruzzo in questa iniziativa nazionale volta a sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, contro l’abbandono dei rifiuti e anche all’inclusione sociale delle persone con disabilità.”

Ju Parchetto con Noi ringrazia Decathlon L’Aquila, Associazione Abitare Insieme, Special Olympics Team L'Aquila, tutti gli altri volontari presenti e l’ASM spa per la disponibilità nel ritiro e smaltimento dei rifiuti raccolti.