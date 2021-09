Effetto 'green pass' sulla campagna vaccinale: aumentano le somministrazioni. Ma sono ancora 300mila gli abruzzesi senza alcuna dose

Effetto 'green pass' sulla campagna vaccinale.

L'estensione dell'obbligo della certificazione verde per i lavoratori pubblici e privati ha fatto segnare una impennata delle somministrazioni, anche in Abruzzo; si è passati dai 1.610 vaccinati di domenica 12 settembre ai 5.338 di venerdì 17.

A ieri, gli abruzzesi immunizzati con entrambe le dosi erano 857.142, il 70% della popolazione residente; attendono il richiamo 79.023 cittadini, cioé il 4.3%.

Tuttavia, ci sono ancora 303.091 persone senza alcuna dose, su una platea di oltre un milione e 200mila vaccinabili: parliamo di un abruzzese su 4.

In questo senso, l'estensione del 'green pass' sta aiutando. D'altra parte, si può ritenere che tra i 300mila abruzzesi non vaccinati ci sia una grossa fetta di indecisi composta da cittadini non contrari ideologicamente al vaccino ma semplicemente spaventati; l'aver reso obbligatorio il certificato verde nelle aziende e negli enti pubblici sta cancellando questi timori, perché il rischio principale diventa quello di perdere lo stipendio e il lavoro.

Anche chi era titubante, insomma, si sta vaccinando.

Buone notizie arrivano dalle scuole: la regione Abruzzo è quarta in Italia per personale vaccinato, con il 96,8% che ha concluso il ciclo vaccinale; la regione risulta quarta a livello nazionale anche per vaccinati tra i 12 e i 19 anni: in questa fascia di età il 55,2% ha ricevuto entrambe le dosi e il 14,1% è in attesa della seconda.

Intanto, da domani si partirà con le terze dosi: le Asl stanno già chiamando i diretti interessati; in questa prima fase, che coinvolge una platea potenziale di circa 30mila cittadini - trapiantati, dializzati, soggetti con immunodeficienze primitive e secondarie, Hiv - non verrà utilizzato il sistema a prenotazione, ma saranno appunto le aziende sanitarie a contattare telefonicamente i pazienti e a fissare l’appuntamento per la somministrazione. Successivamente, seguiranno le altre categorie previste dalle circolari commissariali: over 80, ospiti delle strutture per anziani, personale sanitario e sociosanitario.