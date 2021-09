Elezioni Ance L'Aquila, Serpetti e Iannini si ritirano: tutto da rifare. Cicchetti: "Ora candidatura unitaria"

Elezioni Ance L’Aquila, tutto da rifare.

Dopo mesi di impasse, polemiche e veleni, proprio quando sembrava che la situazione si fosse sbloccata e che fosse imminente la convocazione di una nuova data - dopo che, l'estate scorsa, le consultazioni già fissate per il 3 luglio erano state annullate in seguito a un esposto presentato al collegio nazionale dei probiviri - Eliseo Iannini e Marino Serpetti, i due imprenditori in lizza per la carica di presidente provinciale dell’associazione costruttori, hanno deciso di ritirare la propria candidatura.

A dare l’annuncio, in conferenza stampa, è stato il presidente uscente, Adolfo Cicchetti, affiancato dai due ormai ex pretendenti.

“E’ stata una decisione assolutamente non imposta né indotta ma presa in base a una richiesta partita direttamente dai due candidati” ha tenuto a sottolineare a più riprese Cicchetti, che ha negato altrettanto fermamente che l’annullamento delle elezioni abbia prodotto internamente spaccature e divisioni. Salvo poi aggiungere, tuttavia, spiegando i motivi della decisione di resettare tutto: “Il livello del confronto, per via della statura dei due candidati e della notevole influenza che tutti e due hanno all’interno dell’associazione, aveva superato il livello di guardia, arrivando a una radicalizzazione tale che abbiamo pensato che, per la salvaguardia del bene dell’associazione e delle imprese che ne fanno parte, fosse meglio fare un passo di lato e inaugurare un nuovo corso, al termine del quale auspico che si arrivi a una candidatura unitaria. E spero che tutti i membri dell’associazione, soprattutto quelli più saggi, si adoperino per raggiungere questo obiettivo. L’Ance è molto più unita di quanto dicano o bisbiglino molti”.

Laconici i commenti di Serpetti e Iannini. “Facciamo un passo indietro perché l’Ance non debba subire ripercussioni dall’esterno” ha detto Eliseo Iannini. “Auspico che l’Ance non diventi oggetto di accuse di immobilismo, la situazione richiede massima operatività. Spero che, per le prossime candidature, si arrivi a una decisione condivisa”.

Il ritiro delle candidature verrà formalizzato già domani al consiglio generale di Ance L’Aquila.

Fatto questo passaggio, si riapriranno i termini di presentazione delle nuove candidature, che saranno valutate dalla stessa commissione nominata per le elezioni appena sfumate.

Lo statuto dell’associazione non impone delle scadenze particolari ma Cicchetti, che ha escluso abbastanza categoricamente un suo bis, ha detto che non c’è fretta: “Mi auguro che le nuove scadenze non siano eccessivamente ravvicinate, e che i tempi per far pervenire le nuove candidature siano congrui. Credo che in questo momento dentro Ance ci sia bisogno soprattutto di parlare e confrontarsi ma spero anche tutto ciò possa avvenire a porte chiuse, dentro le nostre stanze”.