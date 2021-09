L'Aquila, pronte le prime due stazioni di bike sharing comunali. Quella di Collemaggio attiva dal 1 ottobre

Sono stati ultimati i lavori di finitura e posa in opera delle due stazioni di bici condivisa comunali, una al parcheggio-terminal “Lorenzo Natali” di Collemaggio e l’altra al parcheggio del tribunale, nei pressi di via XX Settembre.

La completa attivazione del servizio è prevista a partire dal 1 ottobre per la stazione a Collemaggio e a completamento dei lavori di fornitura elettrica, previsto entro circa 120 giorni, per la stazione del tribunale. Nei prossimi giorni sarà perfezionato l’iter di affidamento in gestione a un privato, già individuato, con la firma del contratto.

Al terminal, la stazione di bike sharing si trova all’angolo tra piazzale Tullio de Rubeis e viale Giacomo Caldora, in corrispondenza dell’accesso pedonale con le scalette.

Entrambe le stazioni hanno 8 postazioni e inizialmente 3 biciclette a pedalata assistita e una muscolare ciascuna (8 mezzi complessivamente). Il Comune dell’Aquila ha investito complessivamente 90mila euro, compreso un sofisticato software per la gestione, grazie a fondi ministeriali dedicati ottenuti tramite un bando che incentivava proprio gli spostamenti casa-lavoro e quelli del cosiddetto ultimo miglio, cioè quel tratto di percorso che separa la fermata del mezzo pubblico dalla destinazione finale dell'utente.

Soddisfazione viene espressa dall’assessore alla Mobilità Carla Mannetti, convinta sostenitrice della mobilità verde come valida alternativa anche per decongestionare dalle auto il centro storico.

“Sono profondamente convinta che, come tutte le città d’arte di caratteristiche e dimensioni analoghe alla nostra, la direzione nel lungo periodo non possa che essere quella di liberare dalle auto il centro storico”, afferma l’assessore, “per fare questo occorrono parcheggi e servizi. Nonostante la strada sia lunga e faticosa anche perché la città, complice l’avanzamento della ricostruzione, muta continuamente e sono dunque impensabili soluzioni definitive, abbiamo potenziato e rilanciato il mega parcheggio e il servizio navetta, aumentato gli stalli per i residenti e continuiamo a incentivare l’uso delle biciclette”.

La bici condivisa, sempre più diffusa nelle città europee, è uno degli strumenti di mobilità sostenibile per aumentare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e per la loro integrazione. Il Comune dell’Aquila, solo nell’ultimo anno, con il bonus bici ha contribuito all’acquisto di ben 1.200 biciclette a dimostrazione di un crescente interesse da parte della cittadinanza.