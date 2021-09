Ance L'Aquila, c'è la data delle nuove elezioni: si voterà il 18 dicembre

Dopo il ritiro delle candidature di Eliseo Iannini e Marino Serpetti, l'Ance L'Aquila ha indetto la data delle nuove elezioni per il rinnovo delle cariche direttive.

Si voterà il prossimo 18 dicembre. A stabilirlo è stato il consiglio generale, riunitosi in serata.

“Il sacrificio di Eliseo Iannini e Marino Serpetti non sarà vano” ha assicurato il presidente uscente Adolfo Cicchetti "in un clima di ripartenza che guarda già alle prossime settimane in cui si dovranno preparare le nuove candidature. Da parte di tutti è stata espressa la volontà di cercare una candidatura di largo consenso che rappresenti tutte le istanze tra piccole e medie imprese e fra i territori della provincia. Diffusa e tangibile l’esigenza di ritrovare unità per una rappresentatività forte, come è sempre stato nella storia di Ance L’Aquila, anche dopo accesi confronti. Il termine del 18 dicembre è dettato da scadenze e procedure obbligate che costituiscono il percorso Statutario delle elezioni. Sarà un tempo congruo anche per la missione esplorativa assegnata agli organi elettivi che dovranno sondare le volontà degli associati affinché emerga una candidatura espressione della volontà della base".