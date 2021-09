Call center Inps, Tridico disposto ad incontrare una delegazione del Consiglio comunale dell’Aquila

“Vista la preoccupante situazione occupazionale dei lavoratori dei contact center Comdata e Network Contact, ho contattato personalmente il Presidente nazionale dell’INPS, Pasquale Tridico, il quale, dopo numerose sollecitazioni, si è reso disponibile a ricevere una delegazione del Consiglio comunale presso la sede romana dell’Istituto di Previdenza Sociale”.

Lo afferma il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Roberto Tinari. I lavoratori di Comdata e Network Contact, le due società che dal 2019 gestiscono in Ati la commessa del contact center Inps, hanno annunciato uno sciopero nazionale, per il 27 settembre, per contestare la decisione dell'istituto diretto da Pasquale Tridico di internalizzare il servizio senza rispettare la clausola sociale, ovvero la riassunzione dell'attuale forza lavoro, ma procedendo a un concorso pubblico. Allo sciopero aderiranno anche i lavoratori della sede dell’Aquila.

“In qualità di presidente della massima assise civica - dice Tinari - intendo farmi portavoce della vertenza occupazionale che riguarda centinaia di lavoratori aquilani. Chiederemo garanzie e stabilità per tutti i lavoratori impegnati attualmente sulla commessa”.

“Per questo, come richiesto anche da diversi consiglieri comunali, convocherò un Consiglio comunale straordinario sulla crisi occupazionale Comdata e Network Contact per fare chiarezza e definire i margini della vertenza insieme ai lavoratori, le parti sociali, deputati e parlamentari abruzzesi”, conclude Tinari.