"Pinkamp - Le ragazze contano": contest finale a Univaq Street Science

BioMath, droni, e siti web sono i terreni di gioco su cui venerdi 24 settembre, nel contesto di Street Science, si sfideranno le “Pinkampers 2021”, ragazze di quarta e quinta superiore di scuole del territorio nazionale che dal 21 giugno al 2 luglio hanno frequentato la quarta edizione del “Pinkamp – Le ragazze contano”, un campo estivo organizzato con l’obiettivo di avvicinare le ragazze alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) abbattendo pregiudizi e stereotipi di genere.

A Street Science, quindi, le Pinkampers presenteranno i progetti sviluppati nei laboratori dedicati a BioMath, droni, e siti web, che hanno permesso loro di tradurre in esperienza e risultati le capacità e le conoscenze informatiche, ingegneristiche e matematiche acquisite nel camp.

Per ogni categoria verrà premiato il progetto migliore per originalità e complessità, selezionato da una giuria tecnica composta da Andrea Bianchi (dottorando in ICT, Università degli Studi dell’Aquila), Daniela Braccani (giornalista, videomaker), Ernestina Cianca (professoressa di Telecomunicazioni, Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Paola Inverardi (professoressa di Informatica, Università degli Studi dell’Aquila), Giorgio Patrizio (Presidente dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica).

Saranno inoltre ospiti della giornata Elena Grifoni Winters (Capo Gabinetto del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea), Francesca Zanni (regista) e Davide Martina (Fondo Territori Lavoro Conoscenza CGIL CISL UIL). Durante l’evento si proietterà un cortometraggio realizzato dalle Pinkampers, dirette da Francesca Zanni.

Il contest del 24 settembre si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio del Ministero dell’Istruzione.

Il PinKamP 2021 è ideato e realizzato dai Consigli di Area didattica di Informatica, Ingegneria dell’Informazione e Matematica del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi dell’Aquila con il supporto del Fondo Territori Lavoro e Conoscenza di Cgil Cisl Uil, dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica e del progetto INCIPICT, in collaborazione con Alumni Univaq, Papert digitalClass@Univaq, LivingLab e IEEE Women in Engineering - Italy Section Affinity Group.

Per maggiori informazioni sul Pinkamp:

http://www.pinkamp.disim.univaq.it

https://www.facebook.com/pinkamp/