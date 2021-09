Lega Abruzzo: "Possiamo sperare che le stazioni sciistiche possano programmare la stagione"

"Grazie alla sinergia tra la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), l’Associazione Nazionale esercenti Funiviari (A.N.E.F.), Federfuni, l’Associazione Mestri di Sci Italiani (A.M.S.I.) e il Collegio Nazionale Dei Maestri di Sci (COLNAZ) che hanno sottoscritto un rigido protocollo per poter consentire, in totale sicurezza, la riapertura degli impianti di risalita, e grazie all’intervento odierno del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che ha recepito positivamente il protocollo e ne ha auspicato l’accettazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, possiamo finalmente sperare, dopo quasi due stagioni costretti alla chiusura, che le nostri stazioni di sport invernali abruzzesi possano programmare e allestire l’imminente stagione invernale 2021/2022".

Si legge in una nota firmata da Giorgio Fioravanti, delegato della Lega alle politiche montane, e da Francesco De Santis, consigliere provinciale del Carroccio e capogruppo in Consiglio comunale.

"Per troppo tempo questo settore strategico per molte città e province italiane, come quella del nostro capoluogo, è stato ostaggio di scriteriate e incomprensibili discriminazioni rispetto alla quasi totalità del resto delle categorie che hanno potuto aprire le proprie attività con adeguati protocolli di sicurezza per contrastare la pandemia da Covid-19. Grazie allo sforzo sinergico di Associazioni ed Istituzioni, finalmente, anche i nostri comprensori di Campo Imperatore, Campo Felice, Ovindoli, Pescocostanzo, Roccaraso, nonchè quelli di altre province, potranno ricominciare, con relativa serenità ma con estrema caparbietà, a programmare una nuova stagione che, ci auguriamo tutti, sia copiosa di neve, di turisti e di abbonati".