Coronavirus Abruzzo, i dati del 25 settembre: 49 nuovi positivi, un decesso

Oggi in Abruzzo si registrano 49 nuovi positivi di età compresa tra 3 e 85 anni. Sono stati eseguiti 2466 tamponi molecolari e 5759 test antigenici. Si registra un decesso, un 68enne della provincia di Teramo.

76583 guariti (+54), 1839 attualmente positivi (-8), 58 ricoverati in area medica (-6), 4 in terapia intensiva (invariato), 1777 in isolamento domiciliare (-2). I nuovi positivi sono così ripartiti nella quattro province. 19 in provincia dell’Aquila, 13 in quella di Chieti, 6 in provincia di Pescara e 8 in quella di Teramo. Uno è ancora in fase di accertamento.