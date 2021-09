Ferrovia Pescara-Roma: "Progetto pronto entro il 2022"

La linea ferroviaria Pescara-Roma è già inserita negli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lo ha ribadito ieri Vera Fiorani, amministratrice delegata Rfi, tra i protagonisti della tavola rotonda sul Pnrr al centro della seconda giornata di Abruzzo economy summit, gli stati generali dell'economia abruzzese.

Nel Pnrr sono stati stanziati 24 miliardi per le opere ferroviarie: "C'è un piano di sviluppo dell'alta velocità e delle trasversali. La linea Pescara - Roma è parte di questo disegno", ha chiarito Fiorani. "Per le infrastrutture fisiche, siamo capofila della battaglia che 16 associazioni sindacali e datoriali stanno portando avanti per includere l'Abruzzo nel sistema delle reti europee Ten-t. Il percorso è a buon punto e auspichiamo si concluderà con il riconoscimento del corridoio trasversale Tirreno-Adriatico" ha aggiunto Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara.

Insomma, la via è tracciata; almeno su carta.

Due settimane fa, d'altra parte, la Divisione ferroviaria di Tua ha effettuato la corsa prova per acquisire le certificazioni di sicurezza necessarie per poter attivare l'eventuale collegamento veloce su ferro dalla costa adriatica alla Capitale.

La corsa prova, effettuata con un treno “Lupetto” TUA, è partita dalla stazione di Lanciano ed ha toccato le stazioni di Pescara, Sulmona, Avezzano, Tivoli e Roma Termini. “Abbiamo sempre sostenuto le potenzialità del servizio ferroviario – ha spiegato Gianfranco Giuliante, presidente di TUA – e la corsa prova che il 12 settembre ha collegato la costa con la Capitale toccando i principali centri dell’entroterra abruzzese, dimostra la concreta possibilità di realizzare il collegamento con i nostri treni. Abbiamo voluto verificare tecnicamente la fattibilità del progetto e ci possiamo ritenere ampiamente soddisfatti degli esiti del test che, di fatto, ci permettono di ragionare in termini di sviluppo ulteriore e futuro”.

La corsa si è svolta regolarmente e ha permesso di acquisire i contesti operativi da parte degli istruttori di TUA che poi estenderanno le competenze a tutto il personale coinvolto.

Ad accelerare il processo imprenditoriale ed industriale, riguardante l’implementazione dell’offerta trasportistica, è stato il neo Direttore della Divisione Ferroviaria di TUA, Enrico Dolfi, proveniente dal mondo ferroviario privato: “Abbiamo valutato gli impatti tecnici del servizio veloce sia in termini di risorse sia di materiale rotabile e analizzato i riflessi operativi – ha spiegato Dolfi – che potrebbero trovare una concreta realizzazione alla luce della prossima consegna di ulteriori elettrotreni Alstom di ultima generazione con maggiori capienze che auspico possano entrare in servizio entro la fine del 2022 con un progetto di collaborazione per un servizio a mercato che sottoporremo in tempi brevi ai vertici di Trenitalia. Sono molto soddisfatto – ha continuato Dolfi – dell’efficace opera delle strutture aziendali che hanno subito, e con entusiasmo, raccolto la sfida per poter dimostrare di essere pronti alla realizzazione di nuovi servizi”.