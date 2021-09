Precari ricostruzione, entro Natale la stabilizzazione. A breve il bando

Entro Natale saranno completate le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato dei 68 precari della ricostruzione attualmente impiegati presso Comune dell’Aquila, Usra e Usrc, in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre.

Ad annunciarlo è stata l’assessora comunale al Personale, Fausta Bergamotto, nel corso della seduta della quinta commissione (Garanzia e controllo).

A giorni, ha annunciato Bergamotto, sul sito del comune e su quelli dei due uffici speciali, sarà pubblicato l’avviso pubblico riservato ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione previsti dalla legge Madia e da successivi provvedimenti normativi, come il Dl 154 del 2020, meglio noto anche come decreto Agosto, che ha allargato di molto il perimetro delle assunzioni introducendo delle deroghe per i comuni e gli enti locali dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016/17.

Nel maggio scorso, ha spiegato Bergamotto, il Comune dell’Aquila ha trasmesso alla Funzione pubblica i nominativi dei precari da stabilizzare.

A seguito di un controllo effettuato dal dipartimento, è emerso che tutti e 68 (39 del Comune, 13 dell’Usra e 18 dell’Usrc) hanno maturato i requisiti richiesti dalla legge, ovvero: essere entrati nella PA con procedura concorsuale, avere un contratto in essere a tempo determinato, avere un’anzianità di almeno tre anni (anche non continuativi) negli ultimi otto. Successive integrazioni normative hanno ammesso alle procedure di stabilizzazione anche coloro che erano entrati come co.co.co. e successivamente erano stati convertiti in tempi determinati.

Per le stabilizzazioni, il Comune avrà una dotazione di 2,5 milioni di euro.

La procedura concorsuale è riservata solo ai 68 precari individuati dall’amministrazione. L’avviso pubblico, ha specificato Bergamotto, rimarrà pubblicato per 15 giorni e servirà a far sì che, rispondendo, i candidati accetteranno l’inquadramento tramite il contratto nazionale enti locali e il relativo trattamento economico, sia ordinario che accessorio.

Per coloro che sono entrati tramite procedura concorsuale o valutazione di titoli di studio e di servizio, non è prevista nessuna prova. Gli ex co.co.co. dovranno affrontare invece un colloquio orale al cospetto di una commissione. Tutti e 68 i precari saranno assunti con gli attuali livelli e le attuali categorie.