Belvedere, procedimento di sgombero del civico 29 ma non c'è una data

Con atto del 16 settembre scorso, a firma del dirigente Roberto Evangelisti, il Comune dell'Aquila ha avviato il procedimento di sgombero temporaneo degli inquilini del palazzo al civico 29 di via Fontesecco, ai sensi degli artt.7 e 8 della L. 241/91 e s.m.i., così da poter procedere in sicurezza alla demolizione del Ponte Belvedere.

Gli appartamenti da sgomberare sono 41, in parte di proprietà dell'Ater e in parte riscattati dagli assegnatari.

I soggetti interessati dal procedimento avevno la possibilità, ai sensi dell’art. 10 della L. 241/90, d'"intervenire nel procedimento, presentare memorie scritte e documenti, nonché di prendere visione degli atti del procedimento, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, entro e non oltre giorni 10 dal ricevimento" della ordinanza, dunque entro il 26 settembre scorso.

Nel frattempo, la Giunta comunale ha deliberato, con provvedimento 394 del 24 settembre, lo schema d'ordinanza di sgombero dell'immobile; tuttavia, non c'è ancora una data fissata. Leggiamo, infatti, che l'atto ordina "a partire dal giorno ….. di settembre 2021, lo sgombero temporaneo, stimato in giorni 10 dalla data di esecuzione del presente provvedimento, degli immobili individuati al catasto terreni del comune dell’Aquila al foglio 95 con la particella 23, al fine di garantire la corretta e sicura esecuzione dei predetti lavori. È fatta salva la possibilità di prorogare il termine di sgombero temporaneo, qualora nel termine di giorni 10 non siano stati ultimati i lavori di che trattasi".

In altre parole, a partire da un giorno non ancora indicato, gli appartamenti dovranno essere lasciati liberi per dieci giorni, a meno che non intervenga una proroga dei termini qualora l'intervento si prolungasse oltre la scadenza stimata.

A inquilini e proprietari che ne facciano richiesta l'amministrazione garantirà la sistemazione gratuita in alloggi del Progetto Case o in strutture ricettive da concordare; in quest'ultimo caso, però, l'accoglienza delle famiglie a carico dell'ente sarà limitata "ai giorni in cui avverrà lo smontaggio della campata incombente sul civico 29 di via Fontesecco". Gli occupanti degli appartamenti sgomberati, invece, "a domanda potranno ottenere la disponibilità di un alloggio del Progetto Case per tutta la durata dei lavori, a titolo gratuito, ferma restando l'agibilità e la piena e sicura disponibilità dell'immobile al di fuori dei giorni in cui avverrà lo smontaggio della campata".

Resta assicurato, comunque, "l'accesso alle abitazioni sgomberate da parte dei legittimi occupanti, compatibilmente con le attività di cantiere".