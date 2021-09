Caos prenotazioni al Cup del San Salvatore, M5S: "Approfondiremo il caso nelle sedi opportune"

Sulla situazione di disagio che si è creata ieri presso gli sportelli del CUP dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila intervengono i Consiglieri regionali Giorgio Fedele e Pietro Smargiassi, contattati anche da attivisti aquilani del Movimento 5 Stelle, che hanno riscontrato personalmente il mancato funzionamento dei pos e una riduzione di sportelli per l’evasione delle pratiche.

"Approfondirò la questione dei disservizi portando, se necessario, la tematica in Consiglio Regionale per capire la reale entità del problema e in che tempi verrà risolto - spiega Giorgio Fedele - In tempi di lotta serrata alla pandemia, non possiamo permetterci di creare assembramenti e attese estenuanti per disservizi che mettono in difficoltà utenti e personale".

Sulle lungaggini riscontrate è intervenuto anche il Presidente della Commissione Vigilanza Pietro Smargiassi: "Quello dei CUP è purtroppo un problema diffuso, al quale personalmente avevo tentato di dare una risposta attraverso un atto politico, con il quale chiedevo di informatizzare il processo di prenotazione, alleggerendo così il carico di lavoro in presenza presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione. Purtroppo nonostante l’approvazione della risoluzione ad oggi nulla è stato fatto. Ad ogni modo con il collega Fedele terremo sott’occhio la situazione portando, se necessario caso, il tema all’attenzione della Commissione Vigilanza che ho l’onere e l’onore di presiedere. Ringrazio i ragazzi dell’Aquila per l’attenzione che prestano quotidianamente alle tematiche del proprio territorio".