L’Aquila, tre persone arrestate per spaccio di cocaina

Tre giovani di origini albanesi, TZ 19 anni, BR 19 anni e KA di 17 anni, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile dell’Aquila che ieri pomeriggio, dopo aver identificato alcuni acquirenti e avuto riscontro delle cessioni di droga, hanno fermato uno dei tre ragazzi finiti in manette, trovato in possesso di 22 dosi di cocaina.

Gli altri arresti sono avvenuti in un appartamento del centro storico individuato, nel corso delle attività investigative, come base per lo spaccio. Nel corso della perquisizione nell’abitazione sono state rinvenute bustine per il confezionamento della sostanza stupefacente bilancini di precisione e circa 5000 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, provento dell’illegale attività.

Due degli arrestati, è emerso dalle indagini, reclutavano minorenni che venivano poi impiegati come “pusher” per la cessione di droga. La vendita della cocaina avveniva in un parcheggio poco distante dall’abitazione usata come base per lo spaccio.

Il minore è stato tratto in arresto e su disposizione del P.M. presso la Procura dei Minorenni, Dott. Lorenzo Maria Destro, è stato condotto presso il C.P.A. di L’Aquila. I due connazionali maggiorenni, in accordo con il P.M. dr.ssa Roberta D’Avolio, sono stati condotti alla Casa Circondariale di Lanciano.