Vaccini in Piazza Duomo

Il centro mobile per i vaccini di Piazza Duomo continuerà la propria attività almeno sino alla fine del mese di ottobre e, come accaduto sinora, non sarà necessario fissare un appuntamento per le inoculazioni che si svolgeranno dalle 10 alle 17.

Nel punto vaccinale vengono somministrati prevalentemente i sieri Pfizer e Moderna.

Il potenziamento dell’attività vaccinale è stato introdotto nel mese di agosto dalla Asl d’intesa con l’amministrazione comunale dell’Aquila, nell’ambito delle misure adottate per ampliare il più possibile l’offerta.