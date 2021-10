Restauro dell’area verde in zona Torretta con nuovi servizi per giovani e anziani

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, ha stabilito di destinare la somma di 60 mila euro alla realizzazione di un’area verde attrezzata in località Torretta.

L’intervento sarà finanziato grazie alle risorse riferite al 2021 del “Fondo infrastrutture sociali per i Comuni del sud” riservate al Comune dell’Aquila, come previsto nel cosiddetto “decreto Sud” del 17 luglio 2020 con cui sono stati ripartiti, per il quadriennio 2020-2023, complessivi 300 milioni di euro per le amministrazioni locali del Mezzogiorno, privilegiando le città medie e piccole, per nuovi interventi, manutenzioni straordinarie, su scuole, strutture e residenze sanitarie, edilizia sociale, beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico, e altri ambiti della vita sociale.

“Le aree verdi urbane rappresentano una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita in città, esse contribuiscono a mitigare l’inquinamento delle varie matrici ambientali (aria, acqua, suolo), migliorano il microclima delle città e mantengono la biodiversità, – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore Taranta – ma oltre a rappresentare un elemento essenziale per l’ecosistema ambientale, svolgono anche funzioni estetiche e ricreative ed oggi sono diventate i centri nevralgici per creare occasioni di svago e di sport all’aria aperta sia per i giovani che per gli anziani, quelle fasce della popolazione che hanno risentito maggiormente delle limitazioni alla socialità imposte dall'emergenza Covid-19”.

Per questo motivo – spiegano Biondi e Taranta - “l’Amministrazione comunale ha deciso da tempo di intraprendere una campagna di valorizzazione e restauro degli spazi verdi cittadini e, dopo l’ultimo intervento di riqualificazione del parco Baden Powell nel quartiere di Santa Barbara, si è stabilito nell’ultima seduta di Giunta di approvare l’intervento di recupero ambientale in zona Torretta, a margine di Via Polacchi, dove saranno allestite due aree ricreative dedicate rispettivamente ai bambini, con installazioni ludiche, e agli anziani, con attrezzature sportive per fare esercizio fisico, come abbiamo già fatto al parco del Sole con l’area argento”.

“Una buona gestione ambientale della città non può trascurare il patrimonio delle aree verdi e, soprattutto, non può prescindere dalla sua natura di ecosistema, cioè di entità vivente, costituita di parti interdipendenti, di cui la città ha bisogno per assicurare ai suoi abitanti uno standard di vita salubre”.