Univaq: consegnate tavolette grafiche a studenti iscritti al primo anno di Ingegneria edile-architettura

Questa mattina nella sala riunioni del rettorato dell'Università dell'Aquila si è tenuta la cerimonia di consegna delle tavolette grafiche alle iscritte e agli iscritti al primo anno di corso di laurea in Ingegneria edile-architettura.

Hanno preso parte alla cerimonia il Rettore, il Direttore Generale, il Prof. Renato Morganti Presidente del Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria Edile– Architettura, il Prof. Pierluigi De Berardinis Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale (DICEAA).

La cerimonia segue quella tenuta presso la sede di Monteluco di Roio nella primavera di quest’anno e in occasione della quale tutti gli studenti hanno ricevuto le tavolette grafiche utili a facilitare le attività didattiche, sia a distanza che in aula.

Infatti la tavoletta grafica è una periferica del pc tramite la quale è possibile disegnare a mano sul computer, utilizzando uno dei numerosi programmi o app di graphic design.

L’iniziativa, approvata dal Consiglio di Corso di Studi che ha recepito gli esiti di un questionario rivolto agli studenti, sarà riproposta ogni anno a valle della chiusura della finestra temporale utile all’iscrizione al primo anno.

Le tavolette grafiche concesse in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti, saranno restituite alla scadenza dei cinque anni di Corso in modo da essere disponibili per i loro futuri colleghi.