L'Aquila, ricostruzione: semafori con avvisatori acustici per non vedenti

Nuovi attraversamenti pedonali con semafori dotati di segnalazioni acustiche, pavimentazione e percorso tattile, adeguati alle esigenze dei non vedenti.

Lo prevede il progetto definitivo con gli interventi da realizzare, a valere sui finanziamenti previsti dal bando del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, approvato oggi dalla giunta comunale su proposta del vicesindaco e assessore alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele.

Ciò consentirà al Comune dell’Aquila di recepire i fondi necessari alla realizzazione dell’impianto semaforico per non vedenti, allo scopo di incrementare la sicurezza e la funzionalità nei percorsi che caratterizzano la mobilità delle persone affette da disabilità visiva all’interno del territorio comunale. “Si tratta di un’iniziativa cui aderiamo convinti, – spiega il vice sindaco Daniele – che ci consentirà di migliorare la sicurezza dei cittadini, attraverso l’introduzione di avvisatori acustici all’interno del territorio comunale, con particolare riguardo agli attraversamenti semaforizzati ad alto flusso pedonale, i percorsi di collegamento con gli uffici pubblici e i luoghi di utilità sociale. C’è grande soddisfazione per questo progetto, che mira a ridurre le barriere percettive nella nostra città e a rendere più facile l’autonomia delle persone con disabilità sensoriali” conclude l’assessore alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele.