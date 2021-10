Rinasce la torre di S. Stefano di Sessanio, Legnini: "Giornata di festa"

Rinasce la torre medicea di S. Stefano di Sessanio, il cui crollo fu una delle immagini tristemente simboliche del terremoto del 6 aprile 2009.

In queste ore è in corso la cerimonia organizzata per festeggiare l'avvenuto recupero dell'edificio, a seguito di un intervento di ricostruzione costato circa 1,5 milioni di euro.

All'evento sono stati chiamati a partecipare il commissario del sisma 2016 Giovanni Legnini, il presidente della Regione Marco Marsilio, il responsabile dell'Usrc Raffaello Fico, il capo della Struttura di missione "Sisma 2009" Carlo Presenti, il capo dipartimento di Casa Italia Elisa Grande, il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, l'ex sottosegretario alla Presidenza del consiglio Gianni Letta, il progettista e direttore dei lavori Bruno Gori, il sindaco di S. Stefano di Sessanio Fabio Santavicca, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'assessore regionale alle Aree interne e alla Ricostruzione Guido Liris, i parlamentari abruzzesi Stefania Pezzopane e Luigi D'Eramo.

"E' un bellissimo segnale" commenta Giovanni Legnini "La torre è uno dei beni culturali simbolo del Cratere 2009, come tale fu inviduato subito dopo il terremoto. Oggi è davvero una giornata di festa, per S. Stefano e l'intero Abruzzo"

"Con la Cabina di regia abbiamo definito i programmi unitari per entrambi i crateri, con la partecipazione e il consenso di tutte le istituzioni, dalle regioni ai rappresentnti dei sindaci fino alle strutture della presidenza del Consiglio. Adesso siamo impegnati nella prima fase, quella dell'individuazione dei progetti. Tra questi ci saranno sicuramente interventi rilevanti per i piccoli comuni delle aree interne, che rapprensentano la gran parte dei comuni dei due Crteri, a partire da un robusto programma di connessione digitale rafforzata. L'isolamento di questi territori si vince portando economia, infrastrutture e connettendo dal punto di vista digitale i centri stessi".