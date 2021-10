L'Aquila: appaltati lavori per rifacimento strade provinciali di Collebrincioni e Verricense

Partiranno a breve i lavori per la sistemazione e il rifacimento dei piani viabili della S.P. 70 ‘di Collebrincioni’, dal km. 1+600 al km. 11+600, nel Comune dell’Aquila e la S.P. n. 28 ‘Verricense’ dal km. 0+000 al km. 7+200 nel Comune di Montereale (L’Aquila).

I lavori sono stati appaltati dall’impresa D.S.B.A. s.r.l. di Roma (L’Aquila) per un importo complessivo progettuale di 600.000 euro.

“Abbiamo appaltato i lavori su due importanti direttrici – dichiara il delegato alla viabilità per l’area dell’Aquila, Luca Rocci -, restituendo strade sicure e percorribili ai cittadini, lavori in alcuni casi attesi da anni. Grazie all’impegno e un’attenta programmazione, abbiamo investito nell’area Aquilana, milioni di euro, nonostante le difficoltà che le province attraversano dopo la disastrosa riforma Delrio del 2014. Sebbene questa consiliatura sia giunta al termine del mandato continuerò, con dedizione e lavoro, per assicurare che i lavori programmati possano presto essere realizzati per affrontare, con maggiore sicurezza e nel migliore dei modi, la prossima stagione invernale. Ringrazio il dirigente del settore viabilità della Provincia, Ing. Nicolino D’Amico, i funzionari d’area e tutto il settore per la preziosa collaborazione”.