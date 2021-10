Politiche giovanili, la comunità montana Montagna di L’Aquila presenta il progetto “Io Esco”

Il bando per le politiche giovanili della Regione Abruzzo premia anche un progetto realizzato dall’ambito distrettuale sociale n. 5, Montagne Aquilane, afferente alla Comunità Montana Montagna di L’Aquila con sede a Barisciano. L’iniziativa consentirà all’ente gestore dei servizi sociali per 42 comuni della provincia di L’Aquila, di poter potenziare alcune attività rivolte ai giovani come laboratori creativi e centri diurni.

“Nel corso degli ultimi mesi”, ha detto il commissario della Comunità Montana Montagna di L’Aquila e sindaco di Navelli, Paolo Federico, “abbiamo lavorato molto per progettare e aggiudicarci bandi in grado di portare ulteriori risorse sul territorio. Oggi cominciamo a raccogliere alcuni frutti come l’ammissione al finanziamento regionale per il nostro progetto Io Esco destinato ai giovani dei nostri comuni”.

Il progetto nato da una collaborazione tra il personale dell’ECAD5 e quello di cooperative sociali del settore, si avvale dei finanziamenti del Fondo Politiche Giovanili 2020 ex Intesa 12 C.U. 29/01/2020 pubblicati con l’avviso Abruzzo Giovani 2020. Il progetto Io Esco sarà destinato alla realizzazione di azioni sperimentali per il contrasto del disagio giovanile, la prevenzione dei comportamenti a rischio e delle nuove dipendenze all'interno dei 42 comuni appartenenti all’Ente d’Ambito Distrettuale n. 5 “Montagne Aquilane”.

“Con questa nuova azione”, ha detto la coordinatrice dei servizi sociali Maura Viscogliosi, “vogliamo promuovere il benessere individuale e collettivo agendo sulle risorse soggettive e sulla valorizzazione delle potenzialità dei partecipanti, accompagnandoli nella scelta dei percorsi formativi individuali”.

L'ECAD5 gestisce i servizi sociali per 42 comuni delle aree interne della provincia dell'Aquila che sono Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Lucoli, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca Di Cambio, Rocca Di Mezzo, San Benedetto In Perillis, San Demetrio Ne’ Vestini, San Pio Delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Santa Lucia e Villa Sant'Angelo.