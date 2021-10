Contact center Inps: il 14 ottobre sciopero nazionale e manifestazione a Montecitorio

Continua la mobilitazione a livello nazionale dei lavoratori impegnati sulla commessa Inps lavorata nelle società Comdata e Network Contact.

Sono 530 i lavoratori nella sede aquilana chiamati a difendere il posto di lavoro: per questo, le Segreterie territoriali e le Rsa di SLC/CGIL, FISTel/CISL e UILCOM/UIL invitano all’adesione massiva all’iniziativa di rivendicazione della clausola sociale in merito all’internalizzazione del servizio CCM ai clienti Inps.

Tutti i lavoratori dell’Aquila sono chiamati a:

scioperare per difendere il posto di lavoro

scioperare contro l'applicazione della selezione pubblica nel processo di internalizzazione del servizio CCM ai clienti

scioperare contro l'Inps che non vuole applicare la legge sulla così detta clausola sociale

scioperare per sollecitare la politica affinché intervenga immediatamente sul governo centrale

scioperare per scongiurare un disastro occupazionale su cui l'Inps sta mettendo la firma

scioperare per difendere la dignità del lavoro

"A seguito del nostro sit-in presso la sede dell’Inps del 21 settembre - sottolineano i sindacati - la Regione Abruzzo ha accolto i nostri appelli e martedì ci sarà un incontro nel quale porteremo all’attenzione gli importanti aspetti della rivendicazione e chiederemo la costituzione di un tavolo permanente regionale fino a conclusione della vertenza".

Un appuntamento importante "dove chiederemo alla politica regionale i dovuti interventi a difesa della nostra vertenza e che all’Aquila riguarda circa 530 famiglie. Martedi’ pomeriggio parteciperemo anche alla conferenza dei capigruppo del comune dell’Aquila organizzata dal presidente del consiglio comunale. La dignità delle persone e del lavoro è una cosa seria che merita rispetto, anche quando a fare le dichiarazioni è il presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale".

Per queste ragioni, SLC/CGIL FISTel/CISL e UILCOM/UIL invitano i lavoratori e le lavoratrici del CCM Inps dell’Aquila ad aderire massivamente all’iniziativa di sciopero indetto per giovedì 14 Ottobre con manifestazione in Piazza Montecitorio a Roma, dalle 9 alle 14.