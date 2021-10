L'atto adottato dal Comune portava in premessa un ampio richiamo alla XII disposizione finale, vietante la ricostituzione del disciolto partito fascista, alla sua legge di attuazione 20 giugno 1952 n. 645 (la cd. Legge Scelba), alla legge 25 giugno1993 n. 205 (di conversione del d.l. “Mancino” del 26 aprile 1993, n. 122) contro le discriminazioni razziali, etniche e religiose. La stessa delibera si premurava anche di sottolineare che la libertà di associazione ex art. 18 Cost. deve essere esercitata all'interno della cornice di garanzia fissata da queste norme e che trova nella XII disposizione finale il suo fondamento costituzionale. Il TAR, nella sua ordinanza, considera in primis che “l’insieme dei principi fondamentali, delle libertà costituzionali e, più in generale dei diritti e doveri del cittadino di cui alla Parte I della Costituzione esclude totalmente la tollerabilità, da parte dell’ordinamento italiano, di comportamenti riconducibili all’ideologia fascista” e dunque ritiene che “la richiesta di dichiarare di ripudiare l’ideologia fascista non possa essere qualificata come lesiva della libertà di pensiero e di associazione, dal momento che se tale libertà si spingesse fino a fare propri principi riconducibili all’ideologia fascista sarebbe automaticamente e palesemente in contrasto con l’obbligo e l’impegno al rispetto della Costituzione italiana e che, dunque, l’aver subordinato l’accesso agli spazi pubblici all’avversata dichiarazione, seppur in parte ridondante, non possa comunque essere considerata contraria alla legge e, dunque, espressione di un eccesso di potere”.