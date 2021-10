Sanità: nei verbali del tavolo di monitoraggio l'ospedale di Pescara classificato come Dea di 2° livello

E’ in corso, in queste ore, una seduta della commissione Sanità del consiglio regionale convocata per esaminare l’esito delle riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (Lea) svoltesi il 30 luglio e il 5 agosto 2021.

Come si vede dall’immagine di una delle tabelle estratte dal documento, nelle due riunioni - alle quali, oltre alla Regione Abruzzo, erano presenti anche i rappresentanti del ministero dell’Economia e delle finanze, del ministero della Salute, della Segreteria della Conferenza delle Regioni, del Dipartimento per gli Affari regionali e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) – l’ospedale Santo Spirito di Pescara è stato classificato come Dea di II livello mentre i presidi ospedalieri degli altri capoluoghi di provincia, inclusa L’Aquila, come Dea di I livello.

Un’evidente e inspiegabile anomalia, considerando che, al momento, la legge regionale di riorganizzazione delle rete ospedaliera, che non prevede l’istituzione di un solo Dea di II livello bensì di 4 ospedali con funzioni di Dea di II livello per le reti tempo dipendenti (L’Aquila e Pescara per la rete stroke e per la rete politrauma/trauma maggiore, Chieti e Teramo per la rete emergenze cardiologiche estese), non è ancora stata approvata e anzi ha appena iniziato l’iter di discussione in commissione.

Da quanto si apprende, la cosa ha lasciato interdetti non solo i consiglieri di opposizione – alcuni dei quali, tuttavia, denunciano da tempo come il nuovo ospedale Covid realizzato a Pescara per far fronte alla pandemia sia stata una mossa dettata anche dalla volontà di potenziare il Santo Spirito nell'ottica di farlo diventare, in un prossimo futuro, Dea di II livello – ma anche i sindacati convocati in commissione, nonché lo stesso presidente Quaglieri e il sindaco dell’Aquila Biondi, entrambi di Fratelli d’Italia.