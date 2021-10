Pensiline e paline fermate bus, Mannetti: "Restyling in centro e frazioni per decoro e fruibilità"

La Giunta comunale dell’Aquila, su proposta dell’assessore ai Trasporti, infrastrutture, mobilità e sicurezza, Carla Mannetti, ha approvato la delibera contenente i progetti esecutivi per la riqualificazione e la sostituzione delle pensiline e delle paline delle fermate degli autobus.

Si tratta di due interventi, per complessivi 170mila euro: uno interessa la tratta percorsa dalla navetta elettrica del centro storico, il secondo le aree montane del territorio.

Con il primo intervento, cambiano volto le fermate su viale di Collemaggio, viale Crispi, Corso Federico II, Corso Vittorio Emanuele II, San Bernardino, Fontana Luminosa, Viale Gran Sasso e Via Strinella, dove è già iniziata la sostituzione delle paline e presto arriveranno nuove pensiline in lamiera zincata e policarbonato.

Le frazioni interessate dalla riqualificazione delle proprie fermate, invece, sono Roio Poggio, Collebrincioni, Aragno, Santi di Preturo, Arischia, Filetto, Camarda e Colle Sassa. In questo caso le pensiline saranno di legno.

“È un segnale di attenzione importante verso gli utenti della mobilità ecosostenibile, in linea con il nostro Pums, che punta alla promozione della mobilità sostenibile, al decoro e alla sicurezza dei cittadini”, affermano il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore Mannetti. “L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e la qualità di accesso al trasporto pubblico, per fornire un servizio ancora più fruibile e confortevole”.

“Un restyling funzionale – aggiungono – soprattutto in un’ottica di incremento dell’utilizzo del mezzo pubblico rispetto alle auto private, che mira a potenziare le infrastrutture esistenti per consentire a tutti i cittadini di poter attendere l’arrivo del bus in aree adeguatamente attrezzate".

D'Angelo: "Pensiline di legno valorizzano nostra montagna"

“Finalmente le frazioni aquilane avranno delle pensiline in legno in stile montano, godibili alla vista, funzionali e perfettamente integrate con l’ambiente circostante. Mi sono fatto promotore di questa innovazione e dopo tanto approfondito lavoro, che ho seguito personalmente per un anno con gli uffici e i tecnici competenti, saluto con soddisfazione la decisione della Giunta comunale di deliberare la sostituzione delle vecchie pensiline per installare nelle frazioni le nuove strutture lignee. Avanti tutta”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Coraggio Italia’ al Comune dell’Aquila.

“La montagna aquilana – prosegue D’Angelo – non ha nulla da invidiare alle più blasonate località italiane e non solo, ma dobbiamo essere i primi a credere nella sua valorizzazione, che passa anche dagli elementi urbanistici. Le nuove pensiline potranno rendere più gradevole il territorio per chi ci vive e fruisce dei suoi servizi e rappresentare un elemento di pregio agli occhi di chi da fuori viene a conoscere le nostre bellezze. Ringrazio l’assessore Mannetti – conclude il capogruppo di ‘Coraggio Italia’ – per aver recepito la mia proposta e consentito che diventasse realtà”.