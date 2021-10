Mannetti: "Cresce utilizzo tunnel pedonale Collemaggio-Piazza Duomo"

Quasi 3.500 sono i passaggi registrati nel tunnel pedonale che collega il parcheggio “Lorenzo Natali” di Collemaggio a Piazza Duomo dal 18 agosto all’8 ottobre, secondo le rilevazioni effettuate dal Settore Mobilità del Comune dell’Aquila con il sistema elettronico che registra gli attraversamenti.

“È un segnale molto positivo e il trend di utilizzo del tunnel è in crescita”, afferma l’assessore alla Mobilità Carla Mannetti, “in linea con quanto già registrato nel periodo estivo quando, anche grazie all’isola pedonale in centro storico, era aumentata la fruizione del parcheggio che, è bene ricordarlo, è tuttora gratuito per chiunque con i suoi oltre 600 posti auto”.

Analizzando i dati si osserva come l’utilizzo del tunnel è costante durante i giorni della settimana, senza particolari picchi, tranne occasioni particolari come, ad esempio, la Notte Bianca del 18 settembre. La media giornaliera nel periodo considerato è di 65 passaggi.

“Il prossimo obiettivo è la rifunzionalizzazione dei tapis roulant, che avverrà contestualmente alla realizzazione dell’ascensore di collegamento con viale Luigi Rendina”, dice l’assessore, che insiste nell’invitare tutti i cittadini a utilizzare la mega parcheggio, i cui costi – che venga utilizzata o meno – sono comunque a carico della collettività.

“L’amministrazione sta investendo da anni e in modo sempre maggiore sulla mobilità alternativa, incentivando l’acquisto di auto e bici elettriche”, conclude l’assessore, “perché crediamo che un centro libero dalle auto sia un valore per tutti, a lungo termine anche per quelli che appaiono più scettici. Basta guardare quanto avviene in città di dimensioni e caratteristiche analoghe alla nostra”.