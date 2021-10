Collgamenti ferroviari, Mannetti: "Serve strategia, istituire tavolo tecnico"

Istituire un tavolo tecnico sui collegamenti ferroviari che interessano L’Aquila, per arrivare a progetti che siano il più possibile unitari e condivisi.

La proposta viene dall’assessora comunale alla Viabilità e ai Trasporti Carla Mannetti, alla luce delle recenti novità emerse a proposito della ferrovia Terni-L’Aquila-Sulmona, con la sperimentazione sui convogli a idrogeno - corredata anche dalla realizzazione di una centrale - inserita nell’ambito del pacchetto di misure che saranno finanziate con le risorse del fondo complementare del Pnrr destinato ai territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016/17.

Un progetto di cui ancora non si sa nulla, annunciato dal presidente della Regione Marco Marsilio quando ancora devono partire quelli, già finanziati, finalizzati all’elettrificazione della tratta e alla realizzazione della famosa bretella di Pratola Peligna, che, se portata a termine, sarà in grado di garantire un collegamento su ferro diretto tra L’Aquila e Pescara.

Il rischio, fa capire Mannetti, è che se non si ragiona in un’ottica sistemica, con progetti organici, si possa perdere di vista l’obiettivo finale, disperdendo energie e soprattutto risorse in proposte che sulla carta sono anche condivisibili ma che all’atto pratico potrebbero non essere conciliabili.

“Quando si parla di infrastrutture, bisogna sempre partire dallo stato dell’arte esistente” afferma Mannetti “In questo momento, sulla direttrice L’Aquila-Roma non esistono ancora studi di fattibilità mentre ci sono altri progetti, come per esempio quello del collegamento veloce Rieti-Roma, in fase più avanzata. La sperimentazione sui treni a idrogeno, finora, è stata avviata solo in Lombardia, che però è una regione che ha una rete ferroviaria molto più estesa e moderna della nostra”.

Insomma, lascia intendere Mannetti, o si punta sull’idrogeno oppure si continua a percorrere la strada, già tracciata, dell’ettrificazone.

“In questo momento” ricorda Mannetti “ci sono 124 milioni di euro che Rfi ha stanziato per l’elettrificazione della linea Terni-Sulmona e per il bypass di Pratola Peligna. Sono risorse già disponibili e la fase della progettazione è già iniziata. Portare a termine questo intervento sarebbe fondamentale, perché una linea elettrificata ci consentirebbe, da una parte, di raggiungere in tempi molto più rapidi di quelli attuali Rieti e, in prospettiva, anche Roma, visto che, per quest'ultima tratta, sono stati stanziati 40 milioni di euro per redigere il progetto esecutivo; e, dall’altra, di velocizzare anche i collegamenti con Pescara, visto che il progetto per l’elettrificazione andrebbe di pari passo con quello della realizzazione della bretella di Pratola Peligna. ”.

“L’importante” conclude Mannetti “è avere una strategia. Sul nostro sistema ferroviario va fatta una riflessione e per questo sarebbe importante istituire un tavolo tecnico, per elaborare progetti e proposte unitarie e condivise”.