Covid, Rocca di Mezzo: prorogata la chiusura delle scuole

Con una ordinanza firmata ieri, il sindaco di Rocca di Mezzo ha deciso la proroga della chiusura delle scuole e il rientro a scaglioni la prossima settimana, in due momenti distinti: lunedì e mercoledì.

Gli studenti sarebbero dovuti tornare in aula oggi: tuttavia, la comunicazione di due nuovi contagi - un insegnante e un alunno della scuola dell'infanzia - e la quarantena obbligatoria fino al 25 ottobre già disposta per i precedenti casi riscontrati, ha convinto Mauro Di Ciccio a firmare il nuovo provvedimento; d'altra parte, lunedì saranno eseguiti i tamponi agli studenti della scuola dell'infanzia e ad alcuni contatti a rischio della primaria.

Al momento, a Rocca di Mezzo si registrano una trentina di casi di positività.

Dunque, la scuola secondaria riprenderà le lezioni in presenza da lunedì 25 ottobre; la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, invece, mercoledì 27 ottobre. "L'evolversi della dinamica dei contagi all'interno del plesso scolastico - si legge nell'ordinanza del sindaco Di Ciccio - seppur maggiormente definita, non è ancora circoscritta a tal punto da poter scongiurare il rischio di una nuova diffusione del virus conseguente alla ripresa delle lezioni in presenza".