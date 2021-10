L'Aquila: casa famiglia Asl al Rotilio Center chiusa dai Nas, ospiti trasferiti a Navelli

"Con crescente preoccupazione accogliamo le notizie che si rincorrono in questi giorni in merito al possibile trasferimento degli ospiti della “Comunità socio riabilitativa familiare per disabili intellettivi” (cosiddetta “Casa Famiglia”) dai 2 appartamenti del Rotilio Center (località Pettino) a locali siti nel Comune di Navelli".

A lanciare l'allarme sono le associazioni Comunità 24 Luglio - handicappati e non Odv, 180amici L’Aquila, Abitare Insieme, Coordinamento associazioni disabili L’Aquila, Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, A.P.T.D.H.

Si tratta di una chiusura per certi aspetti annunciata: in passato, infatti, in più di un'occasione i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fsi avevano sollevato il problema, sottolineando come i locali del complesso Rotilio Center fossero inadeguati e inadatti a ospitare una casa famiglia. Nella stessa struttura, peraltro, si trova anche la residenza psichiatrica del Dsm (Dipartimento di salute mentale).

"Una decisione presa, a quanto risulta, a seguito di un controllo dei Nas che aveva evidenziato l’inadeguatezza dei locali del Rotilio Center. Parliamo di voci, perché né gli ospiti, né tantomeno i familiari o le persone congiunte hanno ad oggi una comunicazione da parte della ASL 1 della nuova sistemazione. Il trasferimento sembra tuttavia certo", scrivono le associazioni.

"Riteniamo la scelta della ASL 1 profondamente sbagliata. Occorre ricordare che gli ospiti della Comunità, che peraltro sono già stati trasferiti tre anni fa da due strutture collocate a San Demetrio ne’ Vestini e a Pianola, non sono pacchi postali spostabili a piacimento a seconda di necessità amministrative o di bilancio. Sono persone, che come tutti, hanno famiglia, affetti, amicizie: frequentano i centri diurni della città ed hanno instaurato relazioni durature negli anni. Un trasferimento a Navelli significherebbe cancellare parte delle loro vite azzerando tutti i percorsi di inserimento, socializzazione e relazione faticosamente costruiti".

È peraltro del tutto singolare che per trovare una sistemazione si debba arrivare fino a Navelli, "quando la città dell’Aquila, forse mai come ora, letteralmente abbonda di immobili non occupati. Abbiamo chiesto un incontro alla dirigenza della ASL 1, ma ad oggi non abbiamo avuto nessun riscontro. Ribadiamo la necessità, come già chiesto ai settori competenti, di un confronto tra comune, ASL 1 e tutti gli interessati, per trovare una soluzione idonea che abbia al centro i bisogni, le necessità ed il rispetto degli ospiti della casa famiglia".