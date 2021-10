Gran Sasso, nasce il "manifesto per il rilancio". A novembre i tavoli di co-progettazione

Proseguono i lavori per la redazione dell’Agenda per il rilancio del Polo di attrazione turistica del Gran Sasso, promossi dal Comune dell’Aquila con il supporto di PTSCLAS S.p.A.

"Il progetto di rilancio del territorio, avviato nei mesi scorsi" si legge in una nota del Comune "entra ora nel vivo per definire la strategia complessiva e i progetti che sosterranno la competitività del territorio. Gli strumenti del Next Generation EU rappresentano, inoltre, una grande opportunità per amplificare gli effetti dell’Agenda e rafforzare la spinta all’ammodernamento del sistema. Lo scenario emergenziale, infatti, ha definito una nuova lista di priorità a cui l’Agenda Strategica intende rispondere, in coerenza con le azioni di ripartenza messe a sistema dal Governo (PNRR)".

"I principi enunciati nel Manifesto nascono da una sintesi tra la lettura dei fenomeni economici e sociali che hanno attraversato L’Aquila e i comuni vicini negli ultimi anni e l’ascolto diretto degli stakeholder locali".

"Collaborazione, Sostenibilità, Identità, Comunicazione, Rete sono alcuni dei concetti che con maggiore frequenza sono stati richiamati da chi ha preso parte ai tavoli di luglio a Palazzo Fibbioni e alla indagine lanciata sui canali istituzionali del Comune dell’Aquila. Ed è da quei concetti che riparte il “Manifesto: Verso un’agenda strategica”, scaricabile al seguente link:

https://www.comune.laquila.it/moduli/output_immagine.php?id=13475

"Nelle giornate dell’8, 9, 10 novembre sono programmati i “tavoli di co-progettazione” che si terranno nella sede del Comune dell’Aquila a Palazzo Fibbioni: una nuova occasione di partecipazione attiva a un processo che riguarda tutta la comunità. I tavoli di lavoro sono aperti a coloro che intendano condividere spunti di riflessione e progettazione per un arricchimento dell’Agenda Turistica del Gran Sasso. PTSCLAS mette a disposizione l’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per raccogliere idee, riflessioni e suggerimenti, che saranno condivisi durante il percorso partecipato di novembre".