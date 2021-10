Coronavirus, in Abruzzo tornano a salire i contagi: +124 in un giorno. In una settimana nuovi casi aumentati del 72%

Sono 124 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si tratta del dato più alto dal 9 settembre ad oggi.

I casi sono emersi dall’analisi di 2.674 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,64% dei campioni. La variazione percentuale dei nuovi casi dell’ultima settimana (430), rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al +72%. Il bilancio settimanale dei contagi, per la prima volta dopo oltre un mese, torna sopra quota 400. In aumento i ricoveri, che passano dai 51 di ieri ai 57 di oggi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 101 anni. Più della metà dei contagi recenti, 69, riguardano la provincia di Chieti, dove c’è anche la località con più casi, che è Vasto (25). Seguono l’Aquilano (29), il Teramano (11) e il Pescarese (10).

Aumentano rapidamente gli attualmente positivi al virus, che sono 109 in più, per un totale di 1.468 persone: 51 pazienti sono ricoverati in area medica (+5) e 6 in terapia intensiva (+1), mentre gli altri 1.411 sono in isolamento domiciliare (+103). I guariti sono 78.255 (+15).

Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 2.559. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti anche 9.658 test antigenici.